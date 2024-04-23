الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

معلومات الوزراء تبرز تسلم مصر لرأس تمثال الملك رمسيس الثاني من سويسرا

تمثال الملك رمسيس
تمثال الملك رمسيس الثاني،فيتو

تسلَّمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال الملك رمسيس الثاني، بعدما تسلمته السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في يوليو الماضي، نتيجة لجهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية والجهات المعنية في تعقبه واستعادته بعد أن خرج من مصر بطريقة غير شرعية.

وكشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه فور تسلم هذه القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالقاهرة تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها.

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رأس تمثال الملك رمسيس الثاني

كان رأس تمثال الملك رمسيس الثاني  سرق من معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة بجنوب مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود والتاريخ الدقيق لعملية السرقة ليس معروفا لكن شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية قال إن التقديرات تشير إلى أن القطعة سُرقت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات.

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وقالت وزارة الآثار إن السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013 ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.

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معبد رمسيس الثاني مدينة أبيدوس القديمة جنوب مصر وزارة الآثار وزارة السياحة والآثار مجلس الوزراء المتحف المصري رأس تمثال الملك رمسيس الثاني

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