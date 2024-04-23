معلومات الوزراء تبرز تسلم مصر لرأس تمثال الملك رمسيس الثاني من سويسرا

تسلَّمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال الملك رمسيس الثاني، بعدما تسلمته السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في يوليو الماضي، نتيجة لجهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية والجهات المعنية في تعقبه واستعادته بعد أن خرج من مصر بطريقة غير شرعية.

وكشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه فور تسلم هذه القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالقاهرة تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها.

Advertisements

رأس تمثال الملك رمسيس الثاني

كان رأس تمثال الملك رمسيس الثاني سرق من معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة بجنوب مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود والتاريخ الدقيق لعملية السرقة ليس معروفا لكن شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية قال إن التقديرات تشير إلى أن القطعة سُرقت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات.

وقالت وزارة الآثار إن السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013 ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.