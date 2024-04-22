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أخبار مصر

مقترحات وزارة السياحة والآثار لمواجهة الكيانات غير الشرعية

احمد عيسى وزير السياحة
احمد عيسى وزير السياحة والآثار

تدرس وزارة السياحة والآثار، مجموعة من الآليات المقترحة لتعريف السائحين والزائرين بسهولة ويسر بالكيانات المرخصة من قبل الوزارة، بجانب تنفيذ سبل تمكنهم من تقديم الشكاوى والمقترحات مباشرة للوزارة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات وتم إنجاز المسودة النهائية لها.
 

مقترحات وزارة السياحة والآثار لمراقبة الكيانات غير المرخصة
 

وتبحث الوزارة تدشين شعار لمنحه للكيانات المُرخصة لتقوم هذه المنشآت بدورها بوضعه وإبرازه داخل مقراتها وفي كافة موادها الدعائية والإعلانية بما يفيد ويبرز بشكل واضح للسائحين والزائرين أنها مرخصة من قبل الوزارة. 


ومن المقرر أن يتضمن الشعار عبارة نصية هي مرخص من قبل وزارة السياحة والآثار، مع وضع رقم الترخيص الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلى إبراز درجة النجومية Star Rating بالنسبة للمنشآت الفندقية.

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كما سيتضمن الشعار رمزا كوديا (QR Code) يستطيع طالب ومتلقي الخدمة من السائحين والمصريين من خلاله الدخول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الكيانات والتأكد من أنها مُرخصة من قبل الوزارة، وكذلك لتقديم أية شكاوى أو مقترحات بشأنها.


تدشين شعار الكيانات المرخصة سياحيا
 

 وتدرس وزارة السياحة والآثار الترويج لهذا الشعار بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال تنفيذ خطة إعلانية، ووضع مجموعة من الإعلانات عن الشعار عند نقاط ومنافذ الوصول المختلفة لمصر كالمطارات والموانئ وكذلك على متن الطائرات، والأتوبيسات السياحية، بالإضافة إلى تعريف شركاء المهنة بالخارج من منظمي رحلات وشركات طيران، والسفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وكذلك إبرازه خلال مشاركة الوزارة في المعارض السياحية الدولية.

كما تم بحث إمكانية تطوير خدمة الرسائل النصية (SMS) التي يتلقاها السائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية، لتتضمن الرابط الإلكتروني لموقع الهيئة، بجانب رسائل الترحيب والتعريف برقم الخط الساخن (19654) الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين والرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم، ورسائل أرقام طوارئ والشرطة والإسعاف.

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وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وزير السياحة والآثار

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