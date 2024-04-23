تفاصيل التعاون المصري الإماراتي لتأسيس منطقة حرة لإنتاج وتخزين البترول ومشتقاته (إنفوجراف)

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تفاصيل التعاون المصري الإماراتي لتأسيس منطقة حرة للنفط.

وشهدت الفترة الأخيرة مباحثات مصرية إماراتية لتوسيع خطط العمل المشترك في قطاع البترول شهدها اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يشهد تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة.

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خطط التوسع المستقبلية بالسوق المصرية في مجال النفط والغاز

خلال الاجتماع، استعرض محمد سعيد الضنحاني، خطط التوسع المستقبلية بالسوق المصرية في مجال النفط والغاز، وبالأخص توقيع الاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز، معتبرًا أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز العلاقات في مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول بجمهورية مصر العربية؛ بما في ذلك انتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته، وذلك في ضوء خبرة الشركة في هذا المجال، بما يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على البلدين الشقيقين، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بهما.

أوضح سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي؛ أن دولة الامارات العربية المتحدة تربطها بجمهورية مصر العربية علاقات أخوية وثنائية متينة وقوية، عززتها رؤية البلدين الشقيقين لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات وأهمها القطاع الاقتصادي؛ لافتًا إلى أن هذا الاتفاق المبدئي سيجعل الشركة تمضي بخطى ثابتة لإنشاء وتطوير مشروع عملاق من شأنه أن يدعم القطاع النفطي بمصر، في ظل إمكانات هذا القطاع الذي نجح في جعل مصر الوِجهَة الأكثر استقطابًا للاستثمارات؛ خاصة من دولة الامارات العربية المتحدة.