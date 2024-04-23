محملة بـ 100 طن مهمات، التموين تطلق أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة (إنفوجراف)
كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أكبر قافلة مساعدات أطلقتها وزارة التموين لأهالي قطاع غزة.
وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، القافلة السادسة من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، التي تُعد القافلة الكبرى منذ بداية الأحداث، حيث تضمنت 30 شاحنة محملة بـ 100 طن من المهمات.
أكبر قافلة مساعدات أطلقتها وزارة التموين لأهالي قطاع غزة
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية - رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية - أن هذه القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع في إطار دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها.
وأوضح الوزير أن المساعدات المقدمة تأتي بالتنسيق بين كلا من مكتب الاغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
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