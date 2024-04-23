بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

الدوري المصري، تسبب انقطاع الكهرباء باستاد الاسكندرية في تاجيل لقاء سموحة وبلدية المحلة لمدة نصف ساعة لتقام في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة سموحة وبلدية المحلة

يسعي كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز بمباراة اليوم فسموحة يبحث عن العودة للانتصارات بعدما هزم من الجونة بهدف دون رد في آخر ظهور له بالدوري، وحقق بلدية المحلة الفوز علي المقاولون العرب بثنائية نظيفة.

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ترتيب سموحة وبلدية المحلة بالدوري

يحتل فريق سموحة المركز العاشر بترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة جمعها من خوض 17 مباراة في حين يحتل بلدية المحلة المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة جمعها من خوض 17 مباراة.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل

زد ضد الجونة..(3\0)

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. (1\1)

الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. (1\1)



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً



الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا

بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ19

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

1- بيراميدز 32 نقطة

2- زد اف سي 30 نقطة

3-إنبي 29 نقطة

4- الاتحاد السكندري 29 نقطة

5-المصري البورسعيدي 28 نقطة

6- مودرن فيوتشر 25 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8-سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- طلائع الجيش 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14-الإسماعيلي 19 نقطة



15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقاط