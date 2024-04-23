الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

بلدية المحلة، فيتو
بلدية المحلة، فيتو

الدوري المصري، تسبب انقطاع الكهرباء باستاد الاسكندرية في تاجيل لقاء سموحة وبلدية المحلة لمدة نصف ساعة لتقام في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء  باستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة سموحة وبلدية المحلة 

 

يسعي كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز بمباراة اليوم فسموحة يبحث عن العودة للانتصارات بعدما هزم من الجونة بهدف دون رد  في آخر ظهور له بالدوري، وحقق بلدية المحلة الفوز علي المقاولون العرب بثنائية نظيفة.

Advertisements

 

ترتيب سموحة وبلدية المحلة بالدوري

يحتل فريق سموحة المركز العاشر بترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة جمعها من خوض 17 مباراة في حين يحتل بلدية المحلة المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة جمعها من خوض 17 مباراة.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل
زد ضد الجونة..(3\0)
الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. (1\1)
الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. (1\1)


الثلاثاء 23 أبريل
سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا
فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً


الأربعاء 24 أبريل
طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا
بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

 

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ19

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.
1- بيراميدز 32 نقطة 
2- زد اف سي  30 نقطة
3-إنبي  29 نقطة 
4- الاتحاد السكندري 29 نقطة

5-المصري البورسعيدي  28 نقطة
6- مودرن فيوتشر  25 نقطة
7-  الجونة 25 نقطة

8-سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
9- طلائع الجيش 24 نقطة
10- سموحة  22 نقطة
11- الأهلي 21 نقطة
12- الزمالك  21 نقطة
13- بلدية المحلة  19 نقطة
14-الإسماعيلي  19 نقطة

15-  البنك الأهلي  18 نقطة

16- فاركو  12 نقطة
17- المقاولون العرب 12 نقطة
18- الداخلية  11 نقاط

 

 

 

المصري يبحث عن وصافة الدوري الممتاز بمواجهة فاركو اليوم

الدوري المصري، سموحة الجريح يسعى لاستعادة الانتصارات أمام بلدية المحلة المنتشي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري المصري سموحة وبلدية المحلة سموحة بلدية المحلة مباراة سموحة وبلدية المحلة

مواد متعلقة

هل يلحق عمر جابر بمباراة الإياب أمام دريمز بالكونفدرالية؟

المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي يعود بميدالية فضية من بطولة قبرص الدولية (صور)

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، تحديد توقيت نهائي كأس إنجلترا

متصدر قمة الدوري، بيراميدز يتوعد جميع الأندية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ الشناوي، وتفاصيل وعد حسام حسن لحارس الأهلي

موعد مباراة المصري وفاركو بالدوري الممتاز والقناة الناقلة

اتحاد الكرة يسعى إلى استصدار قرار مهم بشأن مباراة مصر وبوركينا فاسو

المصري يبحث عن وصافة الدوري الممتاز بمواجهة فاركو اليوم
ads

الأكثر قراءة

توقف حركة المترو بالخط الثالث بعد سقوط سيارة على القضبان

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

مقاومتنا راسخة، بيان عاجل من أبو عبيدة بعد مرور 200 يوم على انطلاق طوفان الأقصى

الغندور يهاجم جماهير الأهلي، ويكشف سر تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية