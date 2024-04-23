المصري يبحث عن وصافة الدوري الممتاز بمواجهة فاركو اليوم

الدوري الممتاز، يلتقي فريق المصري البورسعيدي ونظيره فاركو فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

مباراة المصري وفاركو بالدوري

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين وضعهما بجدول الدوري الممتاز فالفوز يصعد بالمصري الي مركز الوصيف في حين يظل فاركو في المركز الـ16 لكن الفوز خطوة للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدوري.

ترتيب المصري وفاركو بالدوري



ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 24 هدفًا آخر.

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ويمتلك فاركو 12 نقطة في المركز الـ 16 من 16 مباراة، بعد السقوط أمام فيوتشر في المباراة الأخيرة للفريق بالدوري.





عودة صلاح محسن وحسين السيد

الدوري الممتاز، وتشهد قائمة فريق المصري البورسعيدي لمباراة فاركو القادمة عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد لاعبي الفريق.

جاء ذلك بعد انتهاء إيقاف صلاح محسن لمباراتين، عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.

غياب سمير فكري

وتأكد غياب سمير فكري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي عن قائمة الفريق لمباراته أمام فاركو القادمة بالدوري بالجولة التاسعة عشرة من الدوري.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووعدت إدارة النادي المصري البورسعيدي لاعبي الفريق بمكافآت خاصة بخلاف ما تنص عليه اللائحة في حالة انهاء الموسم في المربع الذهبي في ظل المنافسة القوية بين عدد من الأندية الأخري لدخول المربع الذهبي.

وكان الجهاز الفني قد أصيب بصدمة بعد الإصابة التي لحقت بأحمد عيد الظهير الأيمن في الركبة حيث تأكد غيابه عن المباريات الرسمية لفريقه لمدة أربعة أسابيع على الأقل قبل العودة للمستديل الأخضر من جديد.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل

زد ضد الجونة..(3\0)

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. (1\1)

الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. (1\1)



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً



الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا

بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ19

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

1- بيراميدز 32 نقطة

2- زد اف سي 30 نقطة

3-إنبي 29 نقطة

4- الاتحاد السكندري 29 نقطة

5-المصري البورسعيدي 28 نقطة

6- مودرن فيوتشر 25 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8-سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- طلائع الجيش 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14-الإسماعيلي 19 نقطة



15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقاط