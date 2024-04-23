بعد وفاته في تركيا، من هو رجل الدين اليمني عبد المجيد الزنداني؟

وفاة الشيخ عبد المجيد الزنداني، نعى علماء وهيئات إسلامية عديدة رجل الدين اليمني الراحل الشيخ عبد المجيد الزنداني، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذى توفي في أحد مستشفيات إسطنبول بتركيا عن عمر يناهز 82 عاما.

وأعلنت أسرة الزنداني في بيان مقتضب: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، ننعى والدنا الشيخ العلامة عبد المجيد بن عزيز الزنداني، الذي توفاه الله عز وجل إليه ".

أهم المعلومات عن الراحل العلامة اليمني

ولد الراحل عام 1942 في قرية الظهبي بمديرية الشعر من محافظة إب جنوب غرب اليمن لكن أصله من منطقة زندان في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

Advertisements

ويعد الشيخ الزنداني من أبرز الشخصيات الدينية في اليمن والرموز المجتمعية التي انخرطت في أحداث فاصلة بالقرن العشرين.

تلقى تعليمه الأولي في الكتّاب بمسقط رأسه والتحق بالدراسة النظامية في عدن ثم انتقل إلى مصر للدراسة الجامعية حيث التحق بكلية الصيدلة ودرس فيها سنتين ثم تركها بسبب اهتمامه بالعلم الشرعي، ودرس علوم الشريعة وتسنى له الالتقاء بكبار العلماء في الأزهر الشريف.

الدراسة في الأزهر الشريف

انكب الراحل على الدراسة في الأزهر الشريف قبل أن ينتقل إلى السعودية ويلتقي كبار علمائها، وحصل في ما بعد على شهادة الدكتوراه من جامعة أم درمان الإسلامية في السودان.

في السعودية، مارس التدريس وساهم في تأسيس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وترأسها بعد ذلك.

وتولى بعد عودته إلى اليمن بعد ثورة 1967 وظائف ومسؤوليات مختلفة، من بينها إدارة معهد النور العلمي، ووظائف تدريس في بعض مؤسسات التعليم، وشارك أيضا في العمل السياسي.

كما أسس جامعة الإيمان للعلوم الشرعية في اليمن، وتواصلت مصنفاته وأبحاثه في علم الإيمان والإعجاز.

وأثرى الزنداني المكتبة العربية والإسلامية بالعديد من المؤلفات من أهمها "تأصيل الإعجاز العلمي" و"علم الإيمان" و"طريق الإيمان" و"نحو الإيمان" و"التوحيد" و"البينة العلمية في القرآن الكريم"، كما له أشرطة ومحاضرات فصل فيها مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن.