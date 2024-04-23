الدفع بـ 6 سيارات للسيطرة علي حريق بمخازن بلاستيك بالخانكة ( صور )

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 6 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد النيران التي اندلعت اثر حريق منذ قليل، بعدد من مخازن الأغذية والبلاستيك بمنطقة عزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق في مخازن بلاستيك بالخانكة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالى باندلاع حريق فى 6 مخازن بعزبة حسيب التابعة لقرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة.

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6سيارات للسيطرة علي حريق بمخازن بلاستيك بالخانكة، صور

انتقل على الفور المقدم مصطفى صابر وكيل ادارة الحماية المدنية، والمقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة اطفاء بهتيم، والمقدم محمد عليوه رئيس وحدة إطفاء الخانكة، والنقيبان محمد وجيه، ومحمد صابر، معاونى مباحث المركز، على الفور 6 سيارات إطفاء و3 سيارات اسعاف، وجارى السيطرة على الحريق.

6سيارات للسيطرة علي حريق بمخازن بلاستيك بالخانكة، صور

لجنة لمعرفة سبب حريق مخازن بلاستيك بالخانكة

فيما امر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من مجلس المدينة لمراجعة تراخيص المكان واسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

6سيارات للسيطرة علي حريق بمخازن بلاستيك بالخانكة، صور

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