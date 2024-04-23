ضمن حياة كريمة، محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر.

نسب تنفيذ مستشفى شبين القناطر

جاءت الجولة للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات وذلك ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للانتهاء منها فى الوقت المحدد لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

وتقع المستشفى على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 3.2مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المحافظ أن المستشفى صرح طبي ضخم تم إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية بمبادرة حياه كريمة مشيرا أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام مشيرا أن المستشفى مكون من أربع مباني مختلفة المبني الرئيس للمستشفى بالاضافة الي مبني لتجميع البلازما ومدرسه للتمريض ومبني للغازات الطبيه ووصلت إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانات الي 78%.

وأضاف الهجان أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفى ومكونات الشيلر والمحولات وجاري العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق بالاضافة الي التشطيبات الداخلية وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي تم الانتهاء من صبها حيث تم تكثيف العمل خلال الفترة الماضية وتشهد المستشفى تطورا ملحوظا في الإنشاءات.

وفي مبني البلازما جار أعمال التشطيبات النهائية والدهانات في الطابق الأول والثاني بالإضافة الي أعمال البلاط والسيراميك ووصلت تنفيذ المبنى بالكامل الي 80%، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لمبني مدرسه التمريض وجاري أعمال البناء في جميع الطوابق كم تم الانتهاء أيضا من إنشاء المباني الادارية من غرف المحولات والمولدات وغرف الحراسة والأمن والأسوار.

ومن جانبه أكد رئيس تعمير القاهرة الكبرى أن مستشفى شبين القناطر تعد أكبر مستشفى علي مستوي مبادرة حياة كريمة علي مستوى الجمهورية والانتهاء منها خلال شهور قليلة حيث تم توريد جميع مستلزمات الكهروميكانيك وتخزينها بالموقع وسيتم تركيبها أولا بأول بالتوازي مع أعمال الانشاءات، مؤكدا أيضا أن الجهاز ليسخر كل إمكاناته لخدمة المستشفى والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.

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مشروتات حياة كريمة بالقليوبية

وأضاف المحافظ أيضا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

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