الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضمن حياة كريمة، محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالقليوبية، فيتو

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجال الصحة بمدينة  شبين القناطر.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة

إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في القليوبية

 

نسب تنفيذ مستشفى شبين القناطر 

جاءت الجولة  للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات وذلك ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للانتهاء منها فى الوقت المحدد لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

وتقع المستشفى على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 3.2مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المحافظ أن المستشفى صرح طبي ضخم تم إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية بمبادرة حياه كريمة مشيرا أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام مشيرا أن المستشفى مكون من أربع مباني مختلفة المبني الرئيس للمستشفى بالاضافة الي مبني لتجميع البلازما ومدرسه للتمريض ومبني للغازات الطبيه ووصلت إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانات الي 78%.

وأضاف الهجان أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفى ومكونات الشيلر والمحولات وجاري العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق بالاضافة الي التشطيبات الداخلية وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي تم الانتهاء من صبها حيث تم تكثيف العمل خلال الفترة الماضية وتشهد المستشفى تطورا ملحوظا في الإنشاءات.

وفي مبني البلازما جار أعمال التشطيبات النهائية والدهانات في الطابق الأول والثاني بالإضافة الي أعمال البلاط والسيراميك ووصلت تنفيذ المبنى بالكامل الي 80%، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لمبني مدرسه التمريض وجاري أعمال البناء في جميع الطوابق كم تم الانتهاء أيضا من إنشاء المباني الادارية من غرف المحولات والمولدات وغرف الحراسة والأمن والأسوار.

ومن جانبه أكد رئيس تعمير القاهرة الكبرى أن مستشفى شبين القناطر تعد أكبر مستشفى علي مستوي مبادرة حياة كريمة علي مستوى الجمهورية والانتهاء منها خلال شهور قليلة حيث تم توريد جميع مستلزمات الكهروميكانيك وتخزينها بالموقع وسيتم تركيبها أولا بأول بالتوازي مع أعمال الانشاءات، مؤكدا أيضا أن الجهاز ليسخر كل إمكاناته لخدمة المستشفى والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.

Advertisements

مشروتات حياة كريمة بالقليوبية
وأضاف المحافظ أيضا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية عبد الحميد الهجان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مبادرة حياة كريمة محافظ القليوبية مستشفى شبين القناطر مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مدينة شبين القناطر مصر 2030

مواد متعلقة

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة

مصرع سيدة صدمها قطار في القليوبية

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العُمال وشم النسيم

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية