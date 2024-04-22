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دين ودنيا

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الدكتورة زينب السعيد،
الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، فيتو

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول حكم عمل المرأة في المشغولات اليدوية في البيت دون إذن زوجها؟. 

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار لها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس": "واضح إنه ليس معترضا على الشغل، ولابد أنها تفهمه إن ده هيفيدها في حياتها".

وتابعت: "هى مش بتخرج من البيت علشان نقول حلال أو حرام، هى بس تحاول تفهمه بشكل ودى علشان لما يعرف ميزعلش منها وتحدث خلافات ما بينهم".

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هل هناك مهن ممنوع منها المرأة؟.. أمينة الفتوى تجيب  

كما أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يوجد وظائف لا يجوز شرعا عمل المرأة فيها؟. 

وقالت أمينة الفتوى: "الأصل إن المرأة تعمل في كل الأعمال مثل الرجل، طبعا يكون في استثناءات يعني اللي بيكون فيها ضرر نفسي أو بدني".

وتابعت: "طبعا كل إمرأة عارفة هى تقدر تشتغل إيه ولا تشتغل إيه، حسب قدرتها البدنية والعقلية".

أمينة الفتوى: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" ليس حكما عاما

وفسرت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديث البخاري الذى يقول: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"، قائلة: "من الأخطاء المنهجية التعميم، وإننا نأخذ الوقائع الجزئية ونجريها على العموم، فهذا الحديث قاله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تولت ابنه كسرى ملك الفرس الحكم، وسيدنا النبي كان يعلم إن ملكها لم يدوم، وبالتالى الأمر ليس حكما عاما". 

وتابعت: "القرآن الكريم تحدث عن حكم المرأة، فى قصة بلقيس، التى فلحت وفلح قومها وأثنى عليها القرآن، والمرأة فى زمن سيدنا النبي كانت تشارك فى كل الأعمال حتى الغزوات، وسيدنا النبي حكى عن أم عمارة، وكونها جنديا فى الغزوة، وكانت تدافع عن سيدنا النبي كما يقوم الرجال، ولو كان عملها مرفوض شرعا، كان رفضه سيدنا النبي".

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