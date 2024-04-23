الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

منافذ محاربة الغلاء، كلمة السر في استقرار أسعار الأسماك في الأقصر

سعر الأسماك في محافظة
سعر الأسماك في محافظة الأقصر، فيتو

أسعار الأسماك في الأقصر، طالت موجات الغلاء الأخيرة أسعار الأسماك في العديد من المحافظات التي تعتمد في غذائها على الأسماك كوجبات أساسية خلال أيام الأسبوع، وطالبت بمقطاعة الأسماك لإجبار التجار على تخفيض الأسعار تحت عنوان "قاطع خليك إيجابي وخليها تعفن".

وترصد بوابة فيتو أسعار الأسماك في محافظة الأقصر، التي شهدت استقرار في  الأسعار، وذلك بسبب وجود منافذ بيع ضمن مباردة رئيس الجمهورية، لمحاربة الغلاء.

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حيث سجل سعر السمك البلطي 120 جنيه لـ 3 كيلو حجم متوسط، و2 كيلو بنفس السعر  لسمك البلطي حجم كبير. 

وقال أحمد عبده أحد بائعي السمك في الأقصر، أن السمك لا يعتبر في محافظة الأقصر من الوجبات الأساسية للمواطن الأقصري، موضحا لم يشهد سعر كيلو السمك ارتفاع كبير مثل المحافظات الأخرى، وذلك لأننا نعتمد على ذوق المواطن وهو تسويق السمك البلطي بأنواعه والقراميط.

وتابع أن محافظات وجه بحري هناك فرق في الأسعار لأن أنواع الأسماك مختلفة مثل الجمبري والاستكوذا متوفر بكثرة وغيرها، بالإضافة إلى وجود تجار كبار يتحكمون في السوق، أما الاقصر لا يوجد سوى عدد قليل من التجار مع وجود منافذ محاربة الغلاء التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

خفض سعر الأسماك ينعش سوق الأقصر 

وأكد أن المقاطعة التي نسمع عنها، لا تضر بائعي السمك في الأقصر بل تؤدي إلى خفض الأسعار الذي يصب في مصلحة البائع والمشتري، لينعش سوق بيع الأسماك في محافظة لا تعتمد في غذائها على الأسماك،بل الإقبال  على الشراء أصبح بسبب ارتفاع سعر اللحوم الحمراء في الفترة الأخيرة. 

أسعار السمك في أسواق الأقصر اليوم

وسجل سعر سمك البورى 100 جنيه، وسعر سمك البلطى حجم كبير 70 جنيهًا، وسعر سمك البلطى حجم وسط من 55 إلى 65 جنيهًا، وسعر البلطى الأسوانى من 40 إلى 45 جنيهًا، وسعر البلطى حجم صغير من 40 إلى 45 جنيهًا، وسعر القراميط من 35 إلى 45 جنيهًا.

يشار إلى أن بعض محافظات وجه بحري قد شنت مقاطعة للأسماك مثل، دمياط وبور سعيد والإسكندرية، لارتفاع أسعار السمك لأرقام قياسية غير مسبوقة. 

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