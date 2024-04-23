الثلاثاء 23 أبريل 2024
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طلبت اعتقال الطلبة الداعمين لغزة، نعمت شفيق تشعل الحرب بالجامعات الأمريكية

رئيسة جامعة كولومبيا
رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، فيتو

نعمت شفيق، أشعلت نعمت شفيق حالة من الغضب الشديد في أروقة أعرق الجامعات الأمريكية، هي جامعة كولومبيا، بسبب رفضها لمظاهرة الطلبة ضد الاحتلال الإسرائيلي، دفاعًا عن غزة.

 نعمت شفيق تخمد مظاهرات طلبة جامعة كولومبيا


حاولت نعمت شفيق إخماد مظاهرات الطلبة الأمريكان المتضامنين مع غزة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لكن مظاهرات الطلبة اشتعلت في جامعة كولومبيا، ولم تكن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، تدرك أن محاولة إخماد المظاهرات في الجامعة ومطالبتها باعتقال الطلبة الداعمين لغزة، سيشعل مظاهرات طلبة الجامعات الأمريكية الكبرى، حيث انطلقت تظاهرات وإضرابات الطلبة وأساتذة الجامعات، لدرجة أن الدراسة في معظم جامعات الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت  شبه معطلة.

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اعتقال طلبة جامعة كولومبيا الداعمين لغزة، فيتو


 الدراسة في عدد من الجامعات الأمريكية، ومنها جامعة كولومبيا التي أغلقت أبوابها في وجه الطلبة، تحولت إلى الدراسة عن بعد، بعد قيام نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا، بفصل 15 طالبا من المطالبين بوقف حرب الإبادة في غزة، واعتقل عشرات الطلبة، كما اعتقلت الشرطة الأمريكية  الطلبة المتظاهرين في جامعة نيويورك، بعد اشتعال الأوضاع في جامعة كولومبيا.

سر استدعاء نعمت شفيق الشرطة لطلبة جامعة كولومبيا


الغريب أن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق استدعت الشرطة ضد طلابها، وتم اعتقال الطلبة، في حين كانت نعمت شفيق معروف عنها التظاهر من أجل قضايا عالمية ومحلية، إلا إن موقفها كان صادما ورفضت مساندة الطلبة في مظاهراتهم مع غزة ضد الكيان.
وكشفت أية حجازي الناشطة المصرية في أمريكا عن انتفاضة الطلبة في جامعة كولومبيا ضد نعمت شفيق،  قائلة: " تلخيص لانتفاضة الطلبة: ١- مجموعة طلابية في جامعة كولومبيا قررت إنها تخيم في الجامعة لتضغط على الجامعة to divest، (مجموعة إجراءات تخص عدم التعامل مع إسرائيل، منها الاستثمار المالي والتبادل الأكاديمي)

وتابعت آية حجازي: “٢- رئيسة الجامعة-نعمت شفيق- في قرار تاريخي استدعت الشرطة، بادعاء كاذب أن هناك عنفا. ما يقرب من ١٠٠ طالب وطالبة من هناك ومن جامعة برنارد تم القبض عليهم. طلبة كتير تم وقفهم عن الجامعة وطردهم من سكنهم (أعطوهم ١٥ دقيقة يفضوا بيوتهم)”. 

الجامعات الأمريكية تنضم لمظاهرات دعم غزة


وأردفت: "٣- طلبة أكثر، وجامعات أكثر انضموا دعما لطلاب جامعة كولومبيا ودعمًا لغزة. ٤- البيت الأبيض استنكر العنف الوهمي (عنف طلبة دعم غزة!) و"معاداة السامية". 
وعما يحدث اليوم في الجامعة قالت آية حجازي: "٤- النهاردة جامعة كولومبيا قفلت مبانيها وخلت الدروس كلها online. 

٥- كتير من أعضاء هيئة التدريس والإدارة خرجوا من الجامعة وانضموا لدعم الطلبة. ومحاضرين من الخارج قرروا يقاطعوا كولومبيا دعمًا للطلاب.".


وأضافت حجازي: "٦- طلبة كولومبيا صوتوا لصالح divestment referendum (عن عدم التعامل مع إسرائيل. سبقهم قبلهم طلبة تانيين من ضمنهم طلبة كلية حقوق- جامعة هارفارد). التغيير قادم وهو في طريق لا عودة فيه. النصر لفلسطين".

مظاهرات جامعة كولومبيا تقلق الاحتلال الإسرائيلي


وقال الناشط الفلسطيني تامر أدهم: "تأثير المظاهرات في الجامعات الامريكية. مستقبلًا أكبر بكثير من الأن، تعليق لحساب عبري كبير  يقول: (تحتاج إسرائيل إلى وزير متفرغ بميزانيات كبيرة يستثمر كل طاقته، كمهمته الوحيدة، في العمل مع الجامعات الأمريكية.إن قوة هؤلاء الطلاب خلال عقد من الزمان في مختلف المناصب الحكومية وفي المناصب الرئيسية في الولايات المتحدة سوف تلحق الضرر بإسرائيل أكثر بكثير مما يمكن تصوره. ويتعين علينا أن ننظر إلى الأمام ونتحرك الآن، حتى لو كان ذلك متأخرًا إلى حد كبير.".


يذكر أن نعمت شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا، إحدى أعرق الصروح الجامعية في العالم،  التي تنحدر من أصل مصري، واجهت مظاهرات الطلاب الداعمين لغزة وطالبت بفض اعتصامهم، ما أحدث حراكًا طلابيًّا أوسع خلال الأيام الماضية في هارفارد وييل وكارولينا الشمالية.

نعمت شفيق تشعل الجامعات الأمريكية، فيتو


وأصبحت نعمت شفيق سببًا في إشعال شرارة تمرد طلابي أمريكي، قد يكون تاريخيا حال تصاعده، في تاريخ أمريكا، ومحطةً تضامنيةً فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية، اعتبرها المحللون السياسيون أنها نقطةً بالغة الأهمية في وزنها عالميًّا، وهزيمةً تاريخية أيضًا للوبي الإسرائيلي، وشعلةً لموجة طلابية أمريكية قد تهزّ البيت الأبيض، وخاصة أن الإدارة الأمريكية على مشارف انتخابات رئاسية فاصلة.

إضراب لأعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا تضامنا مع الطلاب المدافعين عن فلسطين (فيديو)

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