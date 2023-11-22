الصهيونية تحكم هوليوود.. مذبحة للفنانين الداعمين لغزة.. طرد ميليسا باريرا ووقف التعامل مع سوزان ساراندون.. وتوم كروز يتدخل لإنقاذ مديرة أعماله

هوليوود وأحداث فلسطين وإسرائيل، تشهد هوليوود، في الأسابيع القليلة الماضية، مذبحة لكل ممثل أو موظف، يظهر دعما لفلسطين، ولو بصورة على حساباته الرسمية على مواقع الإنترنت، ما يشير أن الصهيونية تتحكم في مقاليد الأمور بالمدينة السينمائية الأشهر في العالم وتفرض سيطرتها عليها، وقد انعكس ذلك في مجموعة من ردود الأفعال منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة ..نرصد جانبًا منها في سطور التقرير التالي..

طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7

من جانبها..أعلنت شركتي Spyglass وParamount، للإنتاج السينمائي، طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار.

ونشرت ميليسا باريرا، المكسيكسة الأصل، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، طالبت فيه بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتقادها لكلا من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، حيث كتبت قائلة: “أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك… فلسطين ستكون حرة... حاولوا أن يدفنونا ولكنهم لم يعلموا أننا مثل البذور.. الإعلام الغربي لا يظهر إلا الجانب الآخر… لماذا يفعلون ذلك، سأدعك تستنتج بنفسك”.

فيما لم تصمت ميلسيا، علي خبر طردها، فنشرت صورة عبر حسابها علي انستجرام، علقت فيها علي ما حدث معها قائلة: "في نهاية المطاف أُفضل أن يتم استبعادي بسبب من أمثلهم، بدلًا من أن يتم ضمي بسبب من استبعدهم".

وكالة UTA تطرد الممثلة سوزان ساراندون

في مفاجأة غير متوقعة، وعقاب قاسي، طردت وكالة UTA، الشهيرة في هوليوود، والتي تمثل عدد كبير من النجوم مثل جوني ديب، وويس أندرسون، الممثلة الحائزة علي الأوسكار سوزان ساراندون، بسبب دعمها لفلسطين، ومشاركتها في مسيرة مناصرة لدولة فلسطين.

وقالت سوزان خلال مشاركتها في المسيرة المناصرة لفلسطين: “حاليًا هناك العديد من اليهود الخائفين، دعوهم يجربون إحساس المسلمين، الذين يعيشون في أمريكا، ويتعرضون لكثير من العنف، ما اعتبره الجمهور اليهودي، اعتقاد بأن اليهود يستحقون الكراهية، وهو ما جعل العديد من الصحف الأجنبية تهاجم الممثلة بلا رحمة.

وكالة 'CAA تطرد مها دخيل من منصبها وتوم كروز ينقذها

كما أعلنت وكالة 'CAA، طرد الأمريكية ذات أصول ليبية، مها دخيل من منصبها كرئيسة لقسم الصور المتحركة في الوكالة 'CAA، بعد تحدثها عن الإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين، ويرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة.

فيما أكدت مجلة Variety، أن الممثل توم كروز، أسرع لإنقاذ مها دخيل، والتي تعمل كمديرة أعماله، حيث أظهر دعمه لها، وساندها في محنتها، بينما أصر الغير على طردها تمامًا.

كما ذكر التقرير، أن توم كروز، أبلغ الوكالة أنه يقف بجانبها، وسُمح لها بالبقاء، علاوة على ذهابه يقال شخصيًا للوكالة ليظهر دعمه ويطالب ببقائها.

وكانت مها أعادت نشر صورة من حساب، يحمل اسم "فلسطين حرة"، كتب فيها:"الآن أنت تتعرف على من يشجع الإبادة الجماعية"، ثم كتبت هي تعليقا على الجملة قائلة: "هذا ما يجب أن أقوله.. ماذا يجرح القلب أكثر من أن تشهد إبادة الجماعية؟ أن تشهد إنكار العالم لوجود إبادة جماعية".

لتتراجع مها وتمسح الصورة بعد عدة ساعات، وتقدم اعتذار رسمي نشره موقع Variety، قالت فيه "ارتكبت خطأ عن طريق نشر شيئًا على انستجرام به ألفاظ جارحة... كان قلبي منفطر مثل الكثير منا، وأفخر بكوني في صف الإنسانية والسلام... أنا ممتنة لأصدقائي اليهود الذين علقوا على الإيحائات التي يحملها المنشور، وعلموني أكثر... مسحت المنشور تلقائيًا... أعتذر عن الآلام الذي تسببت فيه".

هالزي تعلن دعمها لـ فلسطين وتعترف لم أتحدث سابقًا بسبب الخوف

في سياق متصل، أصدرت المغنية الشهيرة هالزي، بيانا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أعلنت فيه دعمها لدولة فلسطين، معترفة بأنها لم تتحدث سابقًا بسبب الخوف.

وقالت هالزي في بيانها:" مؤخرا تم سؤالي كثيرا، عن عدم حديثي عن الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين، خاصة مع دعمي لفلسطين، خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل عددا قليلا من الناس، يتهموني بالجبن، ولكي أكون صادقًة تمامًا، فهو كذلك، أنا هنا لأسميها كما هي، واعترف بأسفي، وأؤكد من جديد موقفي فيما يتعلق بتحرير الشعب الفلسطيني، أنا كنت خائفة من التعبير عن دعمي لفلسطين مرة أخرى، لكن الآن، لا يناسبني القرار الذي اتخذته، بعد أن اضطررت الى إلغاء جولتي الأخيرة، بسبب وجود قناصة في السماء، وتهديدي عدة مرات.. لكن لن يمنعني ذلك من التعبير، عن دعمي للعائلات التي تعاني من عنف أسوأ بكثير".

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إنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية بينما العالم يشاهد

في سياق متصل، تحدثت الممثلة الشهيرة إنجلينا جولي، عن مجزرة جباليا، التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مستنكرة صمت العالم عما يحدث للشعب الفلسطيني.

ونشرت إنجلينا جولي صورة لمجزرة جباليا، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكتبت أسفلها قائلة:"هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين، الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه… لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية… 40% من القتلى أطفال أبرياء… عائلات بأكملها تُقتل... وبينما يراقب العالم، وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي، وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء، والدواء، والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي... ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

فلورنس بيو عن قطع الاتصالات في غزة: هذا مرعب

في سياق متصل، انتقدت الممثلة الشابة الشهيرة، فلورنس بيو، قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ووصفت الممثلة البريطانية، الوضع بعد قطع الاتصالات في غزة عن ما يقرب من ٢ مليون شخص، بالمرعب، وطالبت بالتبرع لأطفال فلسطين، عبر وضعها رابط تبرع اليونيسيف، في خاصية الأستوري، بحسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”.

فلورنس بيو أشهر نجمة شابة في هوليوود تعلن دعمها لـ فلسطين

وأعلنت الممثلة الشابة الشهيرة فلورنس بيو، عن تضامنها مع شعب فلسطين، في الحرب التي يعيشها أهل غزة.

ونشرت فلورنس بيو، عدة صور من حادث قصف مستشفى المعمدانى، في غزة، عبر خاصية الأستوري في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وعلقت علي إحدى الصور قائلة:" إن قصف مستشفى مليء بالأطفال، واللاجئين ليس طريقًا للسلام، بل إنها إبادة جماعية".

كما نشرت مقطع فيديو قصير لدكتور من المستشفى، وطلبت من متابعيها على الموقع، الاستماع إلى المقطع.

عائلة حديد تتلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمهم لفلسطين

وكشف تقرير لموقع TMZ، أن عائلة حديد الشهيرة في أمريكا، تلقت العديد من تهديدات القتل، بسبب دعمهم لدولة فلسطين.

وذكر موقع TMZ الشهير، أن تهديدات القتل التي تلقتها عائلة حديد، بسبب دعمها لفلسطين، كانت جدية للغاية ومثيرة للقلق، وساء الأمر للغاية لدرجة أن العائلة، اضطرت إلى اتخاذ إجراء قانوني لحمايتهم، والذهاب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأكدت مصادر ذات معرفة مباشرة، بالعائلة، أن كل فرد في عائلة حديد، بما في ذلك جيجي، وبيلا، وأنور، وحتى والديهم محمد، ويولاندا، تلقوا رسائل مشؤومة، ومخيفة، جعلتهم يخشون على حياتهم.

وأوضحت المصادر، أن هذه التهديدات بالقتل تأتي عبر وسائل متعددة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى هواتفهم المحمولة، بعد أن تم تسريب أرقام هواتف العديد من أفراد عائلة حديد، عبر الإنترنت خلال الأسبوع الماضي.

إسرائيل تهاجم جيجي حديد

وهاجمت الصفحة التي تحمل اسم stateofisrael، عبر خاصية الأستوري، في حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عارضة الأزياء جيجي حديد، وكتبت في رسالة غاضبة لها: "هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك مغمضة عينيك عن موت أطفال يهود في بيوتهم؟.. سكوتك يبين من تدعمين.. نحن نرى ما تفعلينه جيدا".

كيلاني تشارك في مظاهرات دعم فلسطين بأمريكا

فيما شاركت المغنية كيلاني، في مسيرة تضامنًا مع فلسطين وادنه الحرب على غزة، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لتصبح أول نجمة أو نجم مشهور في هوليوود، يشارك في تظاهرات دعما لدولة لفلسطين.

وارتدت كيلاني، بنطال جينز، وتيشيرت أسود اللون، وحملت معها علم دولة فلسطين، وهتفت مع المتظاهرين، خلال تظاهرة لوس أنجلوس، التي شهدت حضور المئات من المواطنين دعما لدولة فلسطين، كما التقطت عدد من الصور التذكارية مع المواطنين الفلسطينيين، والعرب المشاركين في المظاهرة.

كيلاني أول نجمة في هوليوود تعلن عن دعمها الكامل لـ فلسطين

وأصبحت المغنية الشابة كيلاني آشلي باريش ٢٨ عاما، أول نجمة في هوليوود، تعلن عن دعمها الكامل لدولة فلسطين، بعد أن غيرت صورة حسابها الرسمي على موقع الصور الفيديوهات “إنستجرام”، ووضعت صورة لعلم فلسطين، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية، “أنا أقف مع فلسطين”.

أكثر من 700 نجم في هوليوود أعلنوا دعمهم لإسرائيل

على الجانب الآخر، كشف تقرير صحفي، أن أكثر من 700 مغني، ممثل، شخصية عامة من هوليوود، أعلنوا دعمهم لإسرائيل، عبر نشرهم رسائل داعمة لإسرائيل في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم، المغني الكندي جاستن بيبر، والمذيعة ألين دي جينيريس، والمليارديرة كايلي جينر، وغيرهم.