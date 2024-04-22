بعد صدور القرار الرسمي، أسماء مناطق نزع الملكية في الإسكندرية

قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل نزع ملكية مجموعة من الأراضي والعقارات بالإسكندرية، وذلك بهدف توسعة الطريق بين الإسكندرية - مطروح.

أسماء مناطق نزع الملكية في الإسكندرية

تضمنت المناطق المقرر نزع ملكية الأراضي والعقارات منها أبو صير - قسم برج العرب - كرير قبلي قسم برج العرب - نواحي الدير المستجد قسم الدخيلة - وكرير بحري قسم برج العرب.

كامل الوزير: هذه الأراضي والعقارات تعذر توقيع أصحابها بنقل ملكيتها للمنفعة العامة

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الأراضي والعقارات تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية - مطروح من علامة الكيلو 21 حتى علامة الكيلو 101 بطول 80 كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.

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قانون نظام الإدارة المحلية

وواصل: جاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية - مطروح من علامة الكيلو 21 حتى علامة الكيلو 101 بطول 80 كيلو متر في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.