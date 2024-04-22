الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بعد صدور القرار الرسمي، أسماء مناطق نزع الملكية في الإسكندرية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل، فيتو

قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل نزع ملكية مجموعة من الأراضي والعقارات بالإسكندرية،  وذلك بهدف توسعة الطريق بين الإسكندرية - مطروح. 

أسماء مناطق نزع الملكية في الإسكندرية

تضمنت المناطق المقرر نزع ملكية الأراضي والعقارات منها أبو صير - قسم برج العرب - كرير قبلي قسم برج العرب -  نواحي الدير المستجد قسم الدخيلة - وكرير بحري قسم برج العرب.

كامل الوزير: هذه الأراضي والعقارات تعذر توقيع أصحابها بنقل ملكيتها للمنفعة العامة

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الأراضي والعقارات تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية - مطروح من علامة الكيلو 21 حتى علامة الكيلو 101 بطول 80 كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.

Advertisements

 قانون نظام الإدارة المحلية

وواصل: جاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية - مطروح من علامة الكيلو 21 حتى علامة الكيلو 101 بطول 80 كيلو متر في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.

txt

وزير النقل يصدر قرارا بنزع ملكية أراض وعقارات لتوسعة الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية

txt

النقل تبرز أعمال تنفيذ مشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كامل الوزير وزير النقل أبو صير قسم برج العرب كرير قبلي قسم برج العرب نواحي الدير المستجد قسم الدخيلة كرير بحري قسم برج العرب قانون نظام الإدارة المحلية

مواد متعلقة

وزير النقل يصدر قرارا بنزع ملكية أراض وعقارات لتوسعة الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية

النقل تبرز أعمال تنفيذ مشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط (صور)

أخبار مصر اليوم: 7 عروض من سلاسل عالمية لاستغلال المقرات القديمة للوزارات.. وإزاي تبلغ عن مخالفات التجار وزيادة أسعار السلع

بهدف زيادة التبادل التجاري بين محافظات الصعيد والدول الأفريقية، تعاون مصري كويتي لتطوير ميناء برنيس، كامل الوزير: كل الاستثمارات العربية مرحب بها

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

انطلاق مهرجان الهجن بمدينة العريش اليوم ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

إعلام عبري: إصابتان في عملية دهس قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة (فيديو)

سيد معوض: نتيجة مباراة الأهلي ومازيمبي جيدة لكنها غير مطمئنة

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية