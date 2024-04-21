وزير النقل يصدر قرارا بنزع ملكية أراض وعقارات لتوسعة الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 89، الصادر في 21 أبريل 2024،قرار وزير النقل بنزع ملكية أراض وعقارات في الإسكندرية، بسبب رفض أصحابها التوقيع على نماذج لاعتبارها ضمن المنفعة العامة من أجل توسعة الطريق بين الإسكندرية - مطروح.
نزع ملكية الأراضي والعقارات لتوسعة طريق الإسماعلية
ذكر قرار وزير النقل: تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية، نواحي الدير المستجد قسم الدخيلة – أبو صير - قسم برج العرب - كرير قبلي قسم برج العرب - كرير بحري قسم برج العرب في نطاق محافظة الإسكندرية.
مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية - مطروح
وأضاف القرار: هذه الأراضي والعقارات تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية - مطروح من علامة الكيلو 21 حتى علامة الكيلو 101 بطول 80 كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.
وواصل: جاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية - مطروح من علامة الكيلو 21 حتى علامة الكيلو 101 بطول 80 كيلو متر في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.
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