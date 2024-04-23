ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بمضبوطات 19 مليون جنيه
وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضربات أمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بمضبوطات 19 مليون جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 19 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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