ضبط صاحب مكتب لإدارة أكاديمية تعليمية للنصب على الطلاب في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مالك مكتب تجارة وتصدير – مقيم بمحافظة سوهاج ؛لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات "على خلاف الحقيقة" تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وتم ضبط المتهم وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة - عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – جهاز "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



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ضبط صاحب مكتب لإدارة أكاديمية تعليمية للنصب على الطلبة بسوهاج

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على راغبى الحصول عليها.

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