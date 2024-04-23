العين الإماراتي يسعى لكسر عقدة عمرها 18 عاما أمام الهلال السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية، مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، الذي يحتضن مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بين الهلال السعودي ضد العين الإماراتي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد هزاع بن زايد، قد انتهى بفوز العين بنتيجة 4-2، ليضع قدما في النهائي.

ويحتاج الهلال لتحقيق الانتصار على العين في مواجهة الإياب، بأكثر من هدفين من أجل تعويض خسارة الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

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عقدة تلازم العين أمام الهلال منذ 18 عاما

ويأمل العين في فك العقدة التي لازمته خلال 18 عاما الماضية، عندما يواجه الهلال في الرياض، حيث لم يسبق للفريق الإماراتي التسجيل في مرمى "الزعيم"، خلال 6 مواجهات الأخيرة التي جمعت الفريقين في الرياض بدوري أبطال آسيا.

ومنذ أن سجل الصربي نيناد يستروفيتش، هدف العين في المباراة التي خسرها فريقه أمام الهلال في دور المجموعات من نسخة 2006، لم يستطع الفريق الإماراتي تسجيل أي هدف في الرياض.

ولعب "الزعيم" الإماراتي مباراة الذهاب في الرياض بنسخة 2013، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وخسر 0-2.

أما في نسخة 2014 لعب العين أمام الهلال في نصف النهائي على مدينة الملك فهد الرياضية، وخسر 0-3.

وخلال نسخة 2017، تواجها في ربع النهائي بمدينة الملك فهد الرياضية، ولم يفلح العين بالتسجيل في المباراة التي انتهت 0-3.

وفي النسخة التي تلتها 2018، التقى الفريقان في ذهاب دور المجموعات على موسول بارك، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وتجدد اللقاء في الرياض بنسخة 2019، على ملعب مرسول بارك في دور المجموعات، وانهزم الفريق الإماراتي بثنائية.

تشكيل الهلال المتوقع أمام العين

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، محمد البريك.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلجادو، مالكوم، سالم الدوسري.

خط الهجوم: صالح الشهري.

تشكيل العين المتوقع ضد الهلال

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر محمد، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، إيريك دي مينيزيس.

خط الوسط: بارك يونج، يحيى نادر، أحمد برمان.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي، كاكو.

يذكر أن الهلال هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، بواقع 4 مرات، يليه أوراوا الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بينما لم يُتوج العين باللقب إلا مرة واحدة فقط.