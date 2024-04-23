دوري أبطال آسيا، التشكيل المتوقع لمباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي

تترقب الجماهير مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي، على ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الهلال والعين التي أُقيمت على ملعب هزاع بن زايد، بفوز العين بنتيجة (4-2)، ما يعني أن أزرق العاصمة عليه القيام بـ"ريمونتادا"، والفوز بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب؛ من أجل ضمان التأهل إلى النهائي القاري الكبير.

وكان الهلال قد حجز بطاقة عبوره إلى نصف النهائي القاري بعد تفوقه على مواطنه الاتحاد بثنائية نظيفة في ذهاب وإياب دور الثمانية.

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فيما جاء تأهل العين على حساب نادي النصر السعودي، بعد الفوز بركلات الترجيح (1-3)، إثر التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة (4-4).

التشكيل المُتوقع لمباراة الهلال والعين

ينتظر أن يقوم مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، بتغييرين على تشكيلته التي خاضت مباراة الذهاب، وذلك بالدفع بالثنائي محمد البريك وصالح الشهري بدلًا من ياسر الشهراني وعبد الله الحمدان.

ومن المُتوقع أن يلعب في خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز بجوار الصربي سيرغي سافيتش، وأمامهم الثلاثي سالم الدوسري، البرازيلي ميشيل ديلغادو، ومواطنه مالكوم أوليفيرا، وفي مركز رأس الحربة اللاعب صالح الشهري

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، محمد البريك.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلجادو، مالكوم، سالم الدوسري.

خط الهجوم: صالح الشهري.

على الجانب الآخر، ينتظر أن يعتمد المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو على نفس الأسماء التي خاضت مباراة الذهاب بين الهلال والعين بالإمارات، مع إجراء تغيير وحيد بدخول أحمد برمان بدلًا من الموقوف محمد عباس.

ومن المرجح أن يلعب خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي خالد الهاشمي، كوامي أوتون، بندر محمد، وإيريك دي مينيزيس، وفي خط وسط العين، يُشارك بارك يونغ بجوار يحيى نادر وأحمد برمان، وفي المقدمة، ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي، وكاكو.

تشكيل العين المتوقع

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر محمد، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، إيريك دي مينيزيس.

خط الوسط: بارك يونج، يحيى نادر، أحمد برمان.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي، كاكو.

يُذكر أن الهلال هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، بواقع 4 مرات، يليه أوراوا الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بينما لم يُتوج العين باللقب إلا مرة واحدة فقط.