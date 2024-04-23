أزمة بطل دوري الجمهورية مواليد 2003.. اللقب الحائر بين الأهلي وإنبي بسبب تزوير الأعمار.. الفريق البترولي يطالب بأحقيته بنقاط مباراة المصري.. والمارد الأحمر يدخل على الخط بواقعة مماثلة

دوري الجمهورية مواليد 2003، شهدت الساعات الماضية إثارة قضية جديدة بالساحرة المستديرة كرة لقدم، والمتعلقة ببطولة الجمهورية مواليد 2003، والأزمة المشتعلة بين ناديي الأهلي وإنبي ومن منهما صاحب اللقب، وذلك بعد تساوي الفريقين في النقاط، ووجود شكوى لدى اتحاد الكرة تتضمن أحقية إنبي بالفوز باللقب لتزوير أوراق أحد لاعبي فريق المصري مما يمنح المباراة لإنبي ليرتفع رصيده إلى 65 نقطة.

وأشعل الأهلي أمس الأحداث بعد تقدمه بنفس شكوى إنبي لكن ضد لاعب بفريق الاتحاد تم تسنين والتزوير في عمره مثلما ادعى.

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الأهلي وإنبي يحتفلان بلقب دوري 2003

عقب انتهاء مباراة الأهلي وإنبي الأحد الماضي في دوري الجمهورية 2003، والتي انتهت لصالح الفريق البترولي 4-3، قام لاعبو الأهلي بالاحتفال داخل الملعب كونهم أبطال المسابقة، إعمالا للوائح المنظمة للبطولة والتي تقضي بأنه في حال تساوي فريقين في عدد النقاط وهما يحتلان صدارة الترتيب، يتم الرجوع لقاعدة النتائج المباشرة بينهما في المسابقة، والتي جاءت في صالح الأهلي.

أما لاعبو إنبي فقد أحضروا كأسا عقب إطلاق حكم المباراة صفارته واحتفلوا بأنهم أبطال دوري الجمهورية 2003 بعد التساوي مع الأهلي في عدد النقاط، برصيد 62 نقطة لكل منهما، لكن يرون أنهم الأحق في ظل أحقيتهم اللقب في ظل حالة التزوير التي تقدموا بشكوى فيها.

سبب احتفال إنبي بلقب دوري الجمهورية للشباب

وكشفت مصادر لفيتو أن سبب قيام إنبي بالاحتفال بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب هو تأكد النادي البترولي من الحصول علي نقاط مباراة لعبها ضد فريق بدوري الحمهورية خلال مشوارهم في بطولة دوري الجمهورية ووجود واقعة تزوير في بيانات اللاعب بأنه مواليد 1997 وليس 2003

وأوضحت المصادر أن اتحاد الكرة لديه الملف كامل وأن الجبلاية وراء تلك الأزمة بعدم إعلان نتائج الشكوي المقدمة من إنبي بشأن واقعة تزوير اللاعب وأنه حال سلامة شكوي إنبي فإن الفريق البترولي سيحصل علي 3 نقاط ويرتفع رصيده للنقطة 65 في صدارة ترتيب دوري الجمهورية للشباب.

بيان اتحاد الكرة

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا عبر مركزه الإعلامي لحسم الجدل بشأن النزاع القائم بين فريقي الأهلي وإنبي مواليد 2003، بعدما احتفل كلا الفريقين كونه بطل دوري الجمهورية مواليد 2003

وجاء في بيان اتحاد الكرة أنه "طبقا للائحة فالأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003، ولكن نادي إنبي متقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه لتزوير لاعب، وهو ما يتم التحقيق فيه حاليا.

وشهدت مسابقة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، نهاية مفاجئة بعد احتفال فريقي الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب بعد انتهاء المباراة الختامية بفوز الفريق البترولي 4-3.

فريقا الأهلي وإنبي 2003، فيتو

وعقب نهاية المباراة احتفل فريقا الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية رغم تساوي الفريقين بعدد النقاط وهم 62 نقطة لكل منهما.

لقب دوري الجمهورية للشباب

وعلي الورق فإن الأهلي هو الأفضل من حيث الأهداف وفرق المواجهات بعدما حقق الأهلي الفوز 2-1 علي أرضه فيما حقق إنبي الفوز علي أرضه 4-3.

وكانت المواسم الماضية شهدت احتفالات لفريقين بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب مثل الأهلي والزمالك بالإضافة لتتويج الأهلي ببطولة بسبب واقعة تزوير لأحد اللاعبين قبل ذلك.

أزمة بطل دوري الجمهورية مواليد 2003

وجاءت أزمة تحديد بطل دوري الجمهورية مواليد 2003، الأحد الماضي، لترسخ إصرار مجلس الجبلاية الحالي برئاسة جمال علام، على انتهاج أسلوب العشوائية في إدارة شئون الكرة المصرية، حيث شهدت مباراة فريقي الأهلي وإنبي مواليد 2003 أمس الأحد مهزلة رياضية تمثل إساءة حقيقية لكرة القدم المصرية، ووصمة عار في جبين القائمين على إدارة اللعبة الشعبية الأولى في مصر، وهي الدولة العظيمة الرائدة في مجال كرة القدم ومؤسسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

رئيس إنبي يوضح سبب أحقية فريقه في لقب الدوري

وخرج رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي في تصريحات لبوابة فيتو بعد المباراة، ليؤكد أن فريقه هو الأحق بلقب دوري الشباب مواليد 2003، لأنه تقدم بشكوى تزوير ضد لاعب المصري البورسعيدي مواليد 2003 يوم الأربعاء الماضي، وكان ينبغي على اتحاد الكرة حسم الرد على الشكوى قبل مباراة الأهلي وإنبي أمس الأحد.

مباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي في دوري 2003، فيتو

مهزلة وعشوائية

وتابع الشريعي: أنه كان يجب البت في الشكوى المقدمة من نادي إنبي واستحقاقه نقاط لقاء المصري الثلاث قبل مواجهة الاهلي اليوم لأن ما يحدث مهزلة وعشوائية وسوء إدارة بحت.

وأكد لقد تقدمنا بشكوى تتضمن مستندات وأوراق تثبت التلاعب بعمر لاعب المصري وهو ما يعطينا أحقية نقاط اللقاء، وبالتالي فنحن الأحق بلقب الجمهورية ولكن اتحاد الكرة أهمل الشكوى وأرجأ البت فيها حتى إقامة المباراة وهذا غير منصف بالمرة.

وعن رد اتحاد الكرة على أزمة دوري 2003 قال الشريعي: لقد تواصلت مع اتحاد الكرة عدة مرات وشرحت لهم ما سيحدث حال تأخير إعلان نتيجة الشكوى لكن لا مجيب حتى اضطررت للجوء إلى أحمد دياب رئيس رابطة الاندية والذي أكد لي بين شوطي المباراة أنه يتم بالفعل البث في الشكوى المقدمة من نادي إنبي.

وأكد رئيس إنبي أن النادي الأهلي يعلم جيدا أننا بطل الجمهورية والأحق باللقب لذلك لم يحتفل سريعا عقب انتهاء المباراة بل أخذ بعض الوقت حتي يحتفل باللقب في حين لم يتردد لاعبي انبي في الاحتفال عقب إطلاق الحكمة صافرة النهاية مباشرة.

وقال أيمن الشريعي: "عامر حسين هو المسئول الأول عن المسابقات فى مصر حتى دوري 2003، وأزمة مباراة الأهلي وإنبي أمس الأحد، واحتفال كل فريق بلقب الدوري هي أزمة كبيرة سببها عامر حسين.

بيان المصري

واصدر النادي المصري بيانا رسميا بشأن ما تردد خلال الساعات الماضية عن موقف لاعبه ابراهيم سعيد فهمي كامل لاعب فريق المصري 2003، تؤكد إدارة النادي ما يلي:

** قامت إدارة النادي المصري بقيد اللاعب في سجلات اتحاد الكرة طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن، حيث تم قيد اللاعب وفقًا للمستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية المختصة وهي كالتالي:

** بطاقة الرقم القومي للاعب التي تحمل رقم 30303202106177 صادرة من مركز الواسطى بمحافظة بني سويف بتاريخ مايو 2023، ومدون بها تاريخ ميلاد اللاعب في 2003/3/20 والمهنة عامل.

** شهادة ميلاد حديثة للاعب مستخرجة من سجل مدني بولاق الدكرور بتاريخ 2023/5/20 وتؤكد بياناتها قيده بسجل مدني الواسطى - محافظة بني سويف برقم قيد 369 بتاريخ 2016/12/13.

** اقرار شخصي على اللاعب نفسه ممهورًا ببصمته الشخصية يؤكد فيه عدم التحاقه بأية مرحلة تعليمية أو جامعية وذلك بتاريخ 2023/8/21.

** وثيقة تأمين على الحياة والاصابات والعجز الجزئي.

** الموقف من التجنيد والذي يثبت أن اللاعب غير مطلوب للتجنيد.

** اقرار شخصي من اللاعب ممهمورًا ببصمته الشخصية يؤكد فيه بأن جميع المستندات المقدمة منه صحيحة وصادرة عن جهات رسمية حكومية مختصة.

وبناء على تلك المستندات التي تم تقديمها للاتحاد المصري لكرة القدم، تم تحرير عقد احتراف للاعب بموجب توقيعه على استمارات القيد وقد تم توثيق العقد باتحاد الكرة المصري بتاريخ 2023/9/13.

ولذلك وبناء على ما سبق ذكره فإن إدارة النادي المصري تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية والرجوع قانونًا تجاه كل من يزعم قيام إدارة النادي المصري بالتزوير حفاظًا على حقوق النادي المادية والأدبية والمعنوية، كما تطالب إدارة النادي المصري اتحاد الكرة المصري بإصدار بيان يفند فيه المزاعم التي روجتها إدارة أحد الأندية بشأن تورط إدارة النادي المصري في تزوير مستندات قيد اللاعب دون سند قانوني يؤكد تلك المزاعم.

الأهلي يشكو واقعة تزوير حارس الاتحاد

قدم مسؤولو النادي الأهلي امس الإثنين، شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، مُرفقة بمستندات تُظهر احتمالية تزوير تاريخ ميلاد أحد لاعبي فريق الاتحاد السكندري مواليد 2003.

وعلمت فيتو أن الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي للجنة الانضباط باتحاد الكرة، امس الإثنين، بشأن واقعة التزوير في دوري الجمهورية مواليد 2003، تخص حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري مواليد 2003 ويدعى محمد صلاح الشهير بكباكا.

وكشف مصدر لفيتو، أن اللاعب المذكور سبق أن استبعده محمود جابر المدير الفني السابق لمنتخب مصر مواليد 2003، بعدما علم أن المستندات الخاصة بعمر اللاعب الحقيق غير سليمة.

وشارك الحارس محمد صلاح كباكا في مباراتي الاتحاد السكندري أمام الأهلي في دوري الجمهورية مواليد 2003 بالموسم الحالي، وحصد خلالهما الفريق السكندري 4 نقاط من النادي الأهلي.

وتنص المستندات المُقدمة، التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن اللاعب المُشار إليه كان مواليد عام 1997، ولكنه انتقل لصفوف الاتحاد السكندري مواليد 2003 قبل موسمين.

محمد صلاح كباكا مع رئيس الاتحاد السكندري، فيتو

وقد شارك اللاعب ضد الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب لدوري الجمهورية خلال الموسم الحالي.

وأفاد مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه في حال تأكدت صحة المستندات التي قدمها النادي الأهلي للجنة الانضباط، فإن النادي الأحمر سيحصل على أربع نقاط من مباراتيه ضد الاتحاد السكندري في دوري مواليد 2003 للموسم الحالي.

ويُشار إلى أن الحصول على النقاط يمنح الأهلي تفوقًا كبيرًا في صدارة جدول الترتيب، مما يُعزز فرصه في حسم لقب الدوري لصالحه، على حساب نادي إنبي.

وتأتي هذه التطورات في ظل الجدل الكبير الذي أثير بعد أحداث مباراة الأهلي وإنبي أمس الأحد، والتي تقدم فيها إنبي بشكوى رسمية ضد لاعب المصري بتهمة تزوير تاريخ ميلاده.

فيتو تنفرد بنشر تقرير مباراة شباب الأهلي وإنبي

بطل دوري 2003، كشفت أزمة مباراة الأهلي وإنبي لتحديد بطل الدوري لمسابقة مواليد 2003 حالة الارتباك التي تسيطر على الكرة المصرية، حيث شهدت المسابقة نهاية مفاجئة بعد احتفال الفريقين بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب بعد انتهاء المباراة الختامية بفوز الفريق البترولي 4-3.

وعقب نهاية المباراة احتفل فريقا الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية رغم تساوي الفريقين بعدد النقاط وهي 62 نقطة لكل منهما.

وتنفرد فيتو بنشر تقرير مراقب المباراة الذي يكشف الحاله التي وصلت إليها الكرة المصرية ويؤكد بما لايدع مجالا للشك أنها تسير بلا قانون أو لوائح حاكمة.

نص تقرير مباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي، فيتو

ولأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية لا يدين التقرير أيا من الفريقين أو الجماهير التي حضرت المباراة بقدر إدانته لـ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وأعلن المستشار أحمد محفوظ مراقب المباراة في نهاية التقرير أنه لن يراقب مباراة في أي مسابقة كرة قدم طالما ظل عامر حسين رئيسا للجنة المسابقات.

ورصد التقرير في أول ورقتين الظروف العامة بالمباراة وأكد أن حالة الملعب متوسطة، وأن أعداد جماهير كل فريق لم تتجاوز الـ300 مشجع، ولم يرصد تواجد أمني، وأكد أن النظام كان سيئا جدا.

نص تقرير مباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي، فيتو

أحداث ساخنة

في الورقة الثالثة رصد المستشار أحمد محفوظ كل الأحداث بداية من تكليفه من قبل لجنة المسابقات بمراقبة المباراة بأقل من 24 ساعة، مؤكدا أنه قبل باعتباره واحدا من الأسرة الرياضية، وإزاء تلك الثقة.

وانتقل التقرير للنقطة المهمة وهي الصدام مع عامر حسين حيث قال إنه حاول تفريغ الملعب من كل من ليس له صفة بما فيهم الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في إنبي حتى وصل إلى شخص فطلب منه بكل ذوق مغادرة أرض الملعب، إلا أنه رفض وحدثت مناوشات من نوعية (أنت مين!) (وأنا مش خارج من الملعب)، ولكني تمسكت باللائحة وأصررت على خروجه وبعد فترة فوجئت بهذا الشخص ممسكا بتليفون وقال لي كلم الحاج عامر.

نص تقرير مباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي، فيتو

ورفض محفوظ وقال إن الحاج عامر يكلمه أو أنه سيكلم الحاج عامر، وفوجئت بالحج عامر يقول ماذا حدث بينك وبين الكابتن مجدي ورويت له الحكاية ولكني -والكلام علي لسان محفوظ - أنه فوجئ بالحج عامر يقول له إنه قريبي ومعنا في لجنة المسابقات، ولكني أفهمته أنه تحدث معي بصورة غير لائقة.

وتصاعدت نبرات عامر حسين بكلمات جاء ذكرها في التقرير، ثم أغلق الهاتف في وجه المراقب.

نص تقرير مباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي، فيتو

رسالة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة

بطل دوري 2003، وفي نهاية تقريره وجه المستشار أحمد محفوظ رسالة لمجلس إدارة اتحاد الكرة جاء فيها: “استعينوا بأهل الخبرة وليس أهل الثقة حتى تنهض مصر وتعود ريادتها في كرة القدم وأعلن لمجلس إدارة الاتحاد اعتذاري عن عدم مراقبة أي مباراة طالما هي تحت رئاسة عامر حسين حفاظا على قدرنا الذي لا يعرفه هو، وأنه لولا صفته كرئيس لجنة المسابقات لن نعرفه ولا نتواصل معه، خاصة أنه لا يسمع إلا صوته فقط”.

عامر حسين يؤكد واقعة الاهلي وانبي ليست الاولي

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف على إدارة المسابقات، إن احتفال كل من الأهلي وإنبي بلقب دوري الشباب مواليد 2003، في آن واحد، مشهد مكرر.

وصرح عامر حسين لقناة أون تايم سبورتس: "هذا الأمر حدث في عدة مناسبات ببطولات الناشئين، وسبق أن توج سموحة باللقب، ثم تم اكتشاف تسجيل أحد لاعبيه بإجراءات خاطئة".

وأضاف: "يجب ألا تتهم الأندية بالتزوير، ربما تكون هناك أخطاء من جانب اللاعب أو أمور غير متعمدة".

وتابع: "في النهاية إدارة المسابقات ليس لها علاقة بالأمر، فالشكاوى يتم النظر فيها من جانب لجنة شؤون اللاعبين".

وتقدم نادي إنبي بشكوى رسمية مطالبا بنقاط مباراة المصري التي فاز بها الأخير 2-0، وجود شبهة تزوير في تاريخ ميلاد إبراهيم سعيد فهمي لاعب الفريق البورسعيدي.

وأشار حسين إلى أن "أي ناد لن يقبل اتهامه بالتزوير، ولن يوافق على الإقدام على هذه الخطوة، موضحا أن "هناك تحقيقات مطولة للبت في شكوى إنبي من جهات مختلفة".

وأردف: "الشكوى قدمت يوم 16 أبريل/نيسان الجاري وتحتاج وقتا طويلا لحسمها، وبالتالي فضلنا إقامة اللقاء (الأهلي وإنبي)، دون انتظار البت في الشكاوى".

وأكد أنه في حالة ثبوت وجود خطأ في قيد لاعب المصري وعدم صحة الإجراءات سيتم اعتبار إنبي فائزا وسيمنح اللقب.

وعن مشهد احتفال الفريقين قال عامر حسين: "دع الجميع يحتفل! لا أستطيع أن أعلق على تصرفات الأندية ومسؤوليها، هذا ليس دوري".

وأتم قائلا: "في النهاية القانون سيأخذ مجراه وسيتم منح الحق لمن يستحقه".

