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رياضة

الأهلي يشكو من واقعة تزوير جديدة في دوري مواليد 2003

مباراة شباب الأهلي
مباراة شباب الأهلي وإنبي، فيتو

بطل دوري 2003، قدم مسؤولو النادي الأهلي اليوم الإثنين، شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، مُرفقة بمستندات تُظهر احتمالية تزوير تاريخ ميلاد أحد لاعبي فريق الاتحاد السكندري مواليد 2003.

وتنص المستندات المُقدمة، التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن اللاعب المُشار إليه كان مواليد عام 1997، ولكنه انتقل لصفوف الاتحاد السكندري مواليد 2003 قبل موسمين. 

وقد شارك اللاعب ضد الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب لدوري الجمهورية خلال الموسم الحالي.

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وأفاد مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه في حال تأكدت صحة المستندات التي قدمها النادي الأهلي للجنة الانضباط، فإن النادي الأحمر سيحصل على أربع نقاط من مباراتيه ضد الاتحاد السكندري في  دوري مواليد 2003 للموسم الحالي.

ويُشار إلى أن الحصول على النقاط يمنح الأهلي تفوقًا كبيرًا في صدارة جدول الترتيب، مما يُعزز فرصه في حسم لقب الدوري لصالحه، على حساب نادي إنبي.

وتأتي هذه التطورات في ظل الجدل الكبير الذي أثير بعد أحداث مباراة الأهلي وإنبي أمس الأحد، والتي تقدم فيها إنبي بشكوى رسمية ضد لاعب المصري بتهمة تزوير تاريخ ميلاده.

فيتو تنفرد بنشر تقرير مباراة شباب الأهلي وإنبي

بطل دوري 2003، كشفت أزمة مباراة الأهلي وإنبي لتحديد بطل الدوري لمسابقة مواليد 2003 حالة الارتباك التي تسيطر على الكرة المصرية، حيث شهدت المسابقة نهاية مفاجئة بعد احتفال الفريقين بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب بعد انتهاء المباراة الختامية بفوز الفريق البترولي 4-3.

وعقب نهاية المباراة احتفل فريقا الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية رغم تساوي الفريقين بعدد النقاط وهي 62 نقطة لكل منهما.

وتنفرد فيتو بنشر تقرير مراقب المباراة الذي يكشف الحاله التي وصلت إليها الكرة المصرية ويؤكد بما لايدع مجالا للشك أنها تسير بلا قانون أو لوائح حاكمة.

نص تقرير مباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي، فيتو

ولأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية لا يدين التقرير أيا من الفريقين أو الجماهير التي حضرت المباراة بقدر إدانته لـ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

 وأعلن المستشار أحمد محفوظ مراقب المباراة في نهاية التقرير أنه لن يراقب مباراة في أي مسابقة كرة قدم طالما ظل عامر حسين رئيسا للجنة المسابقات.

ورصد التقرير في أول ورقتين الظروف العامة بالمباراة وأكد أن حالة الملعب متوسطة، وأن أعداد جماهير كل فريق لم تتجاوز الـ300 مشجع، ولم يرصد تواجد أمني، وأكد أن النظام كان سيئا جدا.

نص تقرير مباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي، فيتو

أحداث ساخنة  

في الورقة الثالثة رصد المستشار أحمد محفوظ كل الأحداث بداية من تكليفه من قبل لجنة المسابقات بمراقبة المباراة بأقل من 24 ساعة، مؤكدا أنه قبل باعتباره واحدا من الأسرة الرياضية، وإزاء تلك الثقة. 

وانتقل التقرير للنقطة المهمة وهي الصدام مع عامر حسين حيث قال إنه حاول تفريغ الملعب من كل من ليس له صفة بما فيهم الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في إنبي حتى وصل إلى شخص فطلب منه بكل ذوق مغادرة أرض الملعب، إلا أنه رفض وحدثت مناوشات من نوعية (أنت مين!) (وأنا مش خارج من الملعب)، ولكني تمسكت باللائحة وأصررت على خروجه وبعد فترة فوجئت بهذا الشخص ممسكا بتليفون وقال لي كلم الحاج عامر.

نص تقرير مباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي، فيتو

ورفض محفوظ وقال إن الحاج عامر يكلمه أو أنه سيكلم الحاج عامر، وفوجئت بالحج عامر يقول ماذا حدث بينك وبين الكابتن مجدي ورويت له الحكاية ولكني -والكلام علي لسان محفوظ - أنه فوجئ بالحج عامر يقول له إنه قريبي ومعنا في لجنة المسابقات، ولكني أفهمته أنه تحدث معي بصورة غير لائقة.

وتصاعدت نبرات عامر حسين بكلمات جاء ذكرها في التقرير، ثم أغلق الهاتف في وجه المراقب. 

نص تقرير مباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي، فيتو

 

رسالة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة

بطل دوري 2003، وفي نهاية تقريره وجه المستشار أحمد محفوظ رسالة لمجلس إدارة اتحاد الكرة جاء فيها: “استعينوا بأهل الخبرة وليس أهل الثقة حتى تنهض مصر وتعود ريادتها في كرة القدم وأعلن لمجلس إدارة الاتحاد اعتذاري عن عدم مراقبة أي مباراة طالما هي تحت رئاسة عامر حسين حفاظا على قدرنا الذي لا يعرفه هو، وأنه لولا صفته كرئيس لجنة المسابقات لن نعرفه ولا نتواصل معه، خاصة أنه لا يسمع إلا صوته فقط”. 

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بطل دوري 2003 الأهلي اتحاد الكرة الاتحاد السكندري نادي إنبي

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