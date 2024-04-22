الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

50 % تخفيضات على إصدارات وزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للمؤلفين (إنفوجراف)

اليوم العالمي للكُتاب،فيتو
اليوم العالمي للكُتاب،فيتو

 كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تخفيضات وزارة الثقافة على الإصدارات الخاصة بها بمناسبة اليوم العالمي للكُتاب وحقوق المؤلف.

نستعرض في الانفوجراف القادم أهم العروض والخصومات التي تقدمها وزارة الثقافة والهيئات الثقافية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، والذي خصصت اليونسكو يوم 23 أبريل من كل عام، للاحتفال به، لإبراز أهمية المؤلفين والكتب في النهوض بالوعي الإنساني ولتشجيع القراءة، وإبراز الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء ومفكرون للبشرية، ويحتفل ملايين الناس حول العالم بهذا اليوم من خلال الجمعيات الثقافية، والهيئات العامة، والمؤسسات الخاصة.

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