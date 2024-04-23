أرقام تلقي شكاوى المواطنين ضد المخابز المخالفة لأوزان وأسعار الرغيف السياحي

أسعار الخبز السياحي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، شن حملات رقابية على المخابز السياحية والأفرنجية لإنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري، والذي أصدره الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي في الأسواق.

أسعار الخبز السياحي والفينو

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وجاءت الأسعار الجديدة للخبز السياحي وفقا لوزن الرغيف، كالآتي:

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رغيف 80 جرامًا بسعر 1.5 جنيه

رغيف 40 جراما بسعر 75 قرشا

رغيف 35 جراما بسعر 1 جنيه

رغيف 25 جراما بسعر 50 قرشا.

أرقام تلقي شكاوى المواطنين

وطالبت وزارة التموين المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخابز المخالفة للأوزان والأسعار

وأعلنت وزارة التموين عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين، وهي وهي الرقم الخاص بجهاز حماية المستهلك "19588" ، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى عبر رقم تطبيق "واتس آب" على الرقم "9999 7777 015"، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على رقم 16528 .

عقوبات المخابز المخالفة

وشددت وزارة التموين على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود أي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994، ونصت المادة 9 من قانون 163، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.