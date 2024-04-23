الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر مقطع فيديو يظهر مميزات شاطئ قادرون لذوي الهمم

شاطئ قادرون، فيتو
شاطئ قادرون، فيتو

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أول شاطئ في مصر لخدمة ذوي الهمم وذويهم بدمياط.

 أول شاطئ في مصر لخدمة ذوي الهمم 

المشروع شاطئ قادرون يتكون من حمام سباحة مياه عذبة ملحق به مسرح، 3 ممرات للاستمتاع بمياه البحر لذوي الهمم ممن لديهم (الإعاقة السمعية والبصرية – الإعاقة الحركية – الإعاقة الذهنية)، بجانب قاعة احتفالات مفتوحة، ملاعب شاطئية، دورات مياه، مسجد، رعاية طبية، برجولات، كافتيريا، خدمات شاطئية، ملاهى أطفال، مكاتب إدارية وخدمية، لخدمة ذوى الهمم من ساعة الوصول حتى ساعة المغادرة.

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حمام سباحة أول شاطئ في مصر خدمة ذوي الههم مجلس الوزراء

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