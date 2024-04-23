أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة الألماني بعد تمديد عقد ناجلسمان

منتخب ألمانيا، علق بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني، علي قرار تمديد عقد يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الأول حتى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأكد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن تجديد العقد جاء في وقت مثالي حيث يجلب الاستقرار للماكينات.

وجرى تعيين ناجلسمان، 36 عامًا، المدرب السابق لبايرن ميونخ، في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا في الخريف الماضي، خلفا لهانزي فليك بعقد يمتد حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف.

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وقال نويندورف في تصريحات صحفية في برلين حيث كان يهدي فريق بايرن ميونخ للسيدات جائزة سيب هيربرجر للإسهامات الاجتماعية: "هذا يجلب الهدوء اللازم. ليس لدينا أي نقاشات شخصية حول بطولة أوروبا في بلادنا. هذا هو كل ما يدور حوله الأمر. التركيز على الجانب الرياضي للأشياء الآن".



وقاد ناجلسمان، المنتخب الألماني لتحقيق انتصارين رائعين على منتخبي فرنسا، وهولندا وديًا الشهر الماضي، ليعيد بعضًا من البريق للفريق الذي عانى من النتائج المهتزة في الأعوام الماضية.

وعلق نويندورف بالقول "من الواضح أن هاتين المباراتين أثارتا شيئًا في البلاد، وليس هناك أنجح من النجاح".

وختم "لقد منح الكثير من الناس الثقة في قدرتنا على الظهور بشكل جيد في البطولة. أعتقد أنه من الممكن الشعور بذلك بشكل عام. التوقعات زادت بشكل كبير".

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا بعد تأهل الثلاثي بولندا وأوكرانيا وجورجيا من ملحق التصفيات.

وتستضيف ألمانيا النسخة القادمة من كأس أمم أوروبا التي ستنطلق في الرابع عشر من يونيو المقبل وتنتهي في الرابع عشر من يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا، أبرزها المنتخب المضيف إلى جانب إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا وفرنسا والبرتغال وكرواتيا.

بولندا يتأهل بركلات الترجيح

وحجز منتخب بولندا بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، 2024، عقب فوزه الصعب على منتخب ويلز.



والتقى منتخبا بولندا وويلز في نهائي المسار الأول من الملحق المؤهل إلى بطولة يورو، حيث فازت بولندا بركلات الترجيح.

كان التعادل السلبي هو صاحب الكلمة في مباراة بولندا وويلز، حيث انتهى الوقت الأصلي بتلك النتيجة، وكذلك الأشواط الإضافية، ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح والتي حسمها منتخب بولندا لصالحه، بنتيجة 5-4.

وتأهل منتخب بولندا بتلك النتيجة إلى يورو 2024، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة والتي تضم كل من فرنسا، هولندا والنمسا.

تأهل أوكرانيا على حساب آيسلندا

ونجح منتخب أوكرانيا في حجز بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعد الفوز على آيسلندا 2-1 في نهائي المسار الثاني من الملحق المؤهل إلى منافسات يورو 2024.

كانت آيسلندا قد تقدمت بهدف سجله اللاعب ألبرت جوذموندسون في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ثم تمكن فيكتور تسيهانكوف من تسجيل هدف التعادل لـ أوكرانيا بالدقيقة 54.

وتمكن ميخايلو مودريك من تسجيل هدف الفوز لصالح أوكرانيا، بالدقيقة 84 لتتأهل إلى يورو 2024.

ويتواجد أوكرانيا ضمن المجموعة الخامسة في اليورو رفقة منتخبات بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا.



تأهل منتخب جورجيا للمرة الأولي في تاريخه

وتأهل منتخب جورجيا إلى منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، 2024، للمرة الأولي في تاريخه على حساب منتخب اليونان بعد المباراة التي جمعتهما في نهائي المسار الثالث في الملحق المؤهل إلى منافسات يورو 2024.

وحسم منتخب جورجيا تأهله بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 علي حساب اليونان بعدما خاض منتخب جورجيا اللقاء بـ10 لاعبين فقط منذ حصول لاعب الفريق جيورجي لوريا على بطاقة حمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلَا من الضائع للشوط الأول.

كان الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ليحتكما إلى الأشواط الإضافية والتي أشارت إلي التعادل والاحتكام لركلات الترجيح.

ويتواجد منتخب جورجيا بذلك في المجموعة السادسة في البطولة الأوروبية، والتي تضم كل من البرتغال، تركيا والتشيك.

قرعة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

وكانت قرعة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 أسفرت عن وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة الموت.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية بجوار إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

أما منتخب ألمانيا المستضيف وقع في المجموعة الأولى بجوار اسكتلندا والمجر وسويسرا.



وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات إنجلترا والدنمارك وصربيا وسلوفينيا.

وجاء منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجوار هولندا والنمسا والفائز من ملحق المسار الأول “منتخب بولندا”.

وأوقعت القرعة، منتخب بلجيكا في مجموعة سهلة بجوار سلوفاكيا ورومانيا والفائز من ملحق المسار الثاني “ أوكرانيا”.

وضمت المجموعة السادسة، منتخب البرتغال رفقة تركيا والتشيك والفائز من ملحق المسار الثالث “جورجيا”.

وتستضيف ألمانيا، البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1988 التي فازت هولندا بلقبها.

مجموعات يورو 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية : إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا

المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا

المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك