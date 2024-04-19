الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

الاتحاد الألماني يجدد عقد مدرب الماكينات ناجلسمان

ناجلسمان
ناجلسمان

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم على تمديد عقد المدير الفني لمنتخب المانيا جوليان ناجلسمان حتى صيف 2026.

وكان ناجلسمان مرشحا بقوة للعودة إلى فريقه السابق، بايرن ميونخ، في الموسم المقبل، ليخلف المدرب الحالي توماس توخيل، الذي سيرحل بنهاية هذا الموسم.

وأوضح البيان أن صاحب الـ36 عاما سيستمر في منصبه، حتى نهاية مشوار المنتخب الألماني في كأس العالم 2026.


وكان ناجلسمان قد تولى مهمة تدريب المانشافت، في سبتمبر الماضي، موقعا على عقد ينتهي في يوليو المقبل، بالتزامن مع نهاية بطولة يورو 2024.

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وأكد ناجلسمان بعد توقيع العقد، أن هذا القرار "نابع من القلب".

وأضاف: "تدريب المنتخب الوطني، والعمل مع أفضل لاعبي البلد، شرف عظيم".


يذكر أن ناجلسمان أقيل من تدريب بايرن ميونخ، في مارس 2023، مما تسبب لاحقا في تراجع نتائج الفريق محليا تحت قيادة توماس توخيل، لكنه نجح في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

رئيس الاتحاد الألماني يزف نبأ سارا لجوليان ناجلسمان

كشف بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن إجراء محادثات لتجديد عقد جوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الأول، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وقال نويندورف في تصريحات لقناة زد دي إف قبل ودية ألمانيا وفرنسا "سيكون ذلك أمرًا مرغوبًا من جانبنا".

وأضاف: "نحن فريق جيد، ونتواصل بشكل جيد، ونجري حوارًا مكثفًا".


وكان نويندورف قد أكد في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الاتحاد الألماني يفضل مواصلة العمل مع ناجلسمان، الذي أبدى إحباطه من عقده الحالي الذي ينتهي عقب نهاية أمم أوروبا في الصيف المقبل.

 

وأوضح ناجلسمان أنه يفضل أن تكون الصورة واضحة بخصوص مستقبله قبل نهائيات أمم أوروبا، لأنه لا يرغب في التوقف عن التدريب، إلا من خلال التعاقد مع فريق أو تمديد عقده مع المنتخب.

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