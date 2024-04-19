فيوتشر يستأنف تدريباته بعد الفوز على فاركو بدون راحة (صور)

الدوري المصري، استانف فريق فيوتشر تدريباته اليوم الجمعة بالملعب الفرعي باستاد القاهرة بدون راحة بعد مباراته امس الخميس امام فاركو بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق فيوتشر بقيادة تامر مصطفى لمباراته القادمة أمام الداخلية بالدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيون الذين خاضوا مباراة الأمس مرانا خفيفا اليوم وباقي اللاعبين ادوا تدريبات قوية كالعادة.

مباراة فيوتشر وفاركو

وفاز فريق نادي مودرن فيوتشر على نظيره فاركو، بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

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الشوط الأول من مباراة فيوتشر وفاركو

وافتتح مودرن فيوتشر التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بهدف أول عن طريق أحمد عاطف، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 36 نفذ مودرن فيوتشر ركلة ركنية وقابلها محمود رزق برأسية رائعة داخل شباك فاركو، لتصبح النتيجة 2-0.

ترتيب فيوتشر وفاركو بالدوري

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ8 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 13 هدفًا آخر.

بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.

تشكيل فيوتشر أمام فاركو

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، مساء اليوم الخميس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، علي الفيل، محمود رزق، جوناثان نجويم

وسط: عمرو السيسي، حساني ايموراني، محمد صادق، علي زعزع

هجوم: علي ياسر، أحمد عاطف

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، باسم علي، محمد ربيعة، هشام عادل، كيجالي درامي، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، محمد زعلوك

تشكيل فاركو أمام فيوتشر

وكان تشكيل فاركو على النحو التالي:

"محمد سعيد شيكا، أحمد عوض، ياسين السيد، أحمد البحراوي، جابر كامل، وليد علي، محمود عماد، سوكاري، سيف تيري، شكري نجيب، عمرو جمال".

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في المباراة الماضية أمام النادي الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، وانتهى بهدف لكل فريق، والذي أقيم بمنافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري.



ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.

اصابة لاعب الزمالك بالصليبي

فيما كشف عبد الله محمد لاعب فريق مودرن فيوتشر والمعار من نادي الزمالك عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفترة الحالية.

وكتب عبدالله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله قطع في الرباط الصليبي الأمامي".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر.

وكان عبدالله محمد انتقل إلى فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، بعد موافقة الزمالك، ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر للأبيض.

تصريحات رئيس نادي مودرن فيوتشر

وأكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن واقعة إخفاء الكرات التي شهدتها مباراة القمة حدثت من الزمالك أمامهم في الكونفدرالية.

وقال دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «هذا الأمر لن يزيد أو يقلل من الأندية، لكنه يخرج اللاعبين عن تركيزهم ويتسبب في مشكلة كبيرة، يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولة عن الكرات بعيدا عن طرفي اللقاء».

وأكمل: «انتظر إيقاف الحكم حماده القلاوي مرة أخرى فهو عائد من فترة إيقاف، نحن في كارثة وحكم المباراة يتكبر أن يعود إلى تقنية الفيديو، نعاني من مشكلة في التحكيم».

وأضاف: «لم يصلنا اعتذار من الزمالك بعد تصريحات ناصر ماهر التي تجاوز فيها، العلاقات انقطعت بيننا وبينهم ولن نقبل برحيل أي لاعب إليهم مرة أخرى لحين الرد».