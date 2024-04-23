الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رياضة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي ومولودية بوسالم في نهائي بطولة أفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، أمام فريق مولودية بوسالم التونسي، في نهائي البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا على صالة النادي الأهلي بالجزيرة بمشاركة عدد كبير من الأندية.

موعد مباراة الأهلي ومولودية بوسالم

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومولودية بوسالم في الـ8 مساء على صالة النادي الأهلي.

ويسبق مباراة الأهلي ومولودية بوسالم مواجهة أخرى تجمع بين فريقي النصر الليبي والسجون الكيني على تحديد المركز الثالث.

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الأهلي يصل نهائي البطولة الأفريقية

وتأهل الفريق الأول لـ الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية لـ الكرة الطائرة بعد الفوز على النصر الليبي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وكان الأهلي قد تصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في كل مبارياته أمام الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

خدمات طبية شاملة في بطولة إفريقيا لـ الكرة الطائرة

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على توفير خدمات طبية شاملة على هامش البطولة.

وأكدت اللجنة الطبية بالبطولة تواجد طواقم من الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة بمقر النادي بالجزيرة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

وتم تسليم كافة الفرق والوفود المشاركة في البطولة قائمة بأسماء اللجان المعاونة وعلى رأسها اللجنة الطبية؛ تحسبا لأي طوارئ، سواء في الملاعب أو فنادق الإقامة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

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