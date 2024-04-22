مصدر بالزمالك: محمد صبحي تفاجأ بوجوده على دكة البدلاء أمام دريمز رغم الإصابة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة عن سبب استمرار محمد عواد في حراسة مرمى الزمالك أمام فريق دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، رغم تعرضه لإصابة أثناء عمليات الإحماء.

وكان محمد عواد تعرض أيضا للإصابة أثناء لقاء دريمز الغاني إلا أن عبد الواحد السيد طلب من الحارس المقاومة والاستمرار وعدم إجراء تبديل.

محمد صبحي تواجد على مقاعد البدلاء مصابا

وعلمت فيتو أن محمد صبحي رغم تواجده على مقاعد البدلاء إلا أنه كان يعاني من الاصابة في العضلة الضامة ولم يكن جاهزا 100% للمشاركة أثناء المباراة.

وقال المصدر أن محمد صبحي أجرى أشعة على العضلة الضامة صباح يوم مباراة دريمز الغاني ولم يكن جاهزا للمشاركة إلا أن الحارس تفاجأ بتواجده على مقاعد البدلاء واستبعاد معاذ علاء الدين من القائمة.

تواجد محمد صبحي أثار العديد من التساؤلات خاصة أن الحارس كان خارج القائمة لعدم جاهزيته لعدم اكتمال شفائه وجاهزيته الفنية والبدنية، ليكون الحارس البديل في المباراة التي شارك بها عواد كاملة رغم تعرضه لإصابة بسيطة أثناء عمليات الإحماء والمباراة ولكنه أكملها لعدم جاهزية محمد صبحي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز للقاء العودة أمام فريق درميز بطل غانا فى إياب دور نصف النهائي على ملعب بابا يارا.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

وفي ذهاب نصف نهائي البطولة، تعادل الزمالك سلبيا مع نظيره دريمز الغاني.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد بابا يارا الرياضي.

ويتكون طاقم التحكيم من التشادي الحاجي الأو محمد حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من، الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، والموريشيوسي باتريس مليزار حكمًا رابعًا.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك، تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، إلى غانا يوم الخميس المقبل لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويعود أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتشكيل الفريق أمام دريمز الغاني في إياب نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية بعد اقترابه من التعافي من الإصابة.

مباراة الزمالك ودريمز

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية اليوم بعد مباراة دريمز الغاني بالأمس.

فرص الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويحتاج فريق الزمالك الي التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة، في المقابل، ليس أمام دريمز سوى الفوز بأي نتيجة للتأهل.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب "بابا يارا"والمقرر له في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

وتنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء ايضا على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام بطل غانا.

موعد سفر بعثة الزمالك الي غانا

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على سفر بعثة الفريق إلى غانا الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني فى مباراة العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد على ملعب "بابا يارا" فى السادسة مساءً.

تاهل الزمالك ودريمز لنصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

الزمالك

القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

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ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.