الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

مقررة أممية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية بشكل ممنهج

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن، قالت تلالينج موفوكينج، المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، إن إسرائيل تفرض الجوع على سكان غزة وتحرمهم من حقوقهم، بشكل ممنهج.


جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الوضع الصحي بالقطاع، أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، التي أشارت إلى قول موفوكينج: "لا يوجد شك في أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية".

ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية دمرت القطاع الصحي في غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلية قتل طواقم طبية ودمر مقرات المؤسسات والمنظمات العاملة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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وأردفت: "الحق في الحصول على الرعاية الصحية معرض للخطر".


وتابعت: "استهداف الأطقم الطبية وعدم وصول المستلزمات الطبيعية لهم جعلهم يعملون في ظروف صعبة لا تسمح بتقديم الخدمات الصحية بشكل كاف".

وحذرت المقررة الأممية من انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن هناك إصابات معقدة وإعاقات تحدث نتيجة استخدام إسرائيل لأسلحة فتاكة في قصف القطاع.


الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي

 

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة قد كشف عن أرقام صادمة بشأن الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي تحول إلى مقبرة جماعية يضم عشرات من الشهداء بنيران الاحتلال.

 

اختفاء 2000 فلسطيني كانوا في مجمع ناصر الطبي

وأعلنت حكومة غزة، الإثنين، أن مصير نحو 2000 فلسطيني كانوا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس عند اقتحامه من القوات الإسرائيلية في فبراير "ما زال مجهولا".

 

انتشال شهداء المقبرة الجماعية في غزة
 

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان، إنه "يتواصل لليوم الرابع عمل الطواقم الحكومية في انتشال الشهداء من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس  " جنوب غزة ".

وأضاف معروف: "تم انتشال جثامين 73 شهيدا ليصل العدد الإجمالي للجثامين التي تم انتشالها منذ الجمعة الماضي 283 شهيدا".

وتابع: "جرى التعرف وتحديد هوية جثامين 42 شهيدا، فيما لم يتم التعرف على البقية، علما أن جيش الاحتلال تعمد إخفائها ودفنها عميقا بالرمال وإلقاء النفايات عليها".

وأفاد بأنه "وجدت بعض الجثامين لنساء ومسنين وأيضا لجرحى، فيما تم تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد".

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