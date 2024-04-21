في ذكرى رحيل عبد الرحمن الأبنودي.. غنى له كبار المطربين.. تأثر بأغاني السيرة الهلالية والبيئة الصعيدية.. ونعى نفسه قبل وفاته

عبد الرحمن الابنودى، هو الشاعر الجنوبى، من أشهر شعراء العامية، لقب بـ الخال،غنى له عمالقة الطرب أروع الكلمات.. في شهر أبريل ولد وفى شهر أبريل رحل عن الدنيا، وما بين الميلاد والرحيل 77 عاما قدم خلالها القصيدة والأغنية وغنى له كبار المطربين وكانت له في كل مناسبة وطنية ذكرى غنائية ورحل فى مثل هذا اليوم عام 2015.

ذكرى ميلاد "الخال".. عبد الرحمن الأبنودى لسان كل الفصول



في أبريل عام 1938 ولد الشاعر الجنوبى عبد الرحمن الأبنودى في قرية أبنود بمحافظة قنا بصعيد مصر، لأب يعمل مأذونا شرعيا، عاش في شارع بني على، واستمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها وهو صغير وحصل على ليسانس اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، عشق الشعر وأدمن كتابته وهو صغير، وقرأ لكبار الشعراء لأبي العلاء المعري والمتنبى، ومن أشهر كتاباته “السيرة الهلالية.

عبد الرحمن الأبنودي يكشف ذكرياته مع رمضان في الصعيد

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الجنوبى ابن فاطمة قنديل

عن نشأته قال الشاعر عبد الرحمن الأبنودى: “أنا ابن الفلاح المصرى الذى كان يغنى تحت الشواديف ووراء السواقى، وابن فاطمة قنديل التى كانت حين تنفرد بنفسها فى البيت أو تطحن الحبوب بالرحى تغنى تلك المراثى الرائعة، أمى فاطمة قنديل هى ملهمتى ومعلمى الأول التى أرضعتنى الأشعار والطقوس والأغنيات والتراث فأصبحت صوت الفقراء، تعلمت السيرة الهلالية بداية من سن العاشرة مع أبى. كنت ألف القرى والنجوع. اسمع واتعلم وظللت اتعلم مع أبى حتى أصبحت فى سن 25 عاما”.

الابنودى ورشدى ومشوار فنى طويل

كانت أولى الأغانى التى كتبها عبد الرحمن الابنودى “تحت الشجر يا وهيبة” التى غناها محمد رشدى ولحنها بليغ حمدى وأغنية “بالسلامة يا حبيبى بالسلامة” التى غنتها نجاح سلام لتبدأ بعدها انطلاقته الفنية فى عالم الشعر وكتابة الأغاني.

الشاعر عبدالرحمن الأبنودي يحكي عن رمضان الطفولة في القرية

ثلاثى الابنودى ورشدى وبليغ حمدى

كتب عبد الرحمن الأبنودى الأغانى لعديد من المطربين والمطربات منهم صباح ومحمد منير وعبد الحليم حافظ ونجاة وشادية، مما نتج عنه أعمال إبداعية لا تنسى حتى بعد رحيل أصحابها،ومع محمد رشدى “ والله واحلويتى”، عدوية وعرباوى وغيرها حتى حقق الثلاثى الأبنودى وبليغ حمدى ومحمد رشدى نجاحا مبهرا فى الستينات.

اتهام الإعلام بظلم الأغانى الوطنية

عبر عن الروح الوطنية فى أغان كأنها كتبت خصيصا لليوم ومازالت على الألسنة حتى أن الشاعر عبد الرحمن الابنودى قال يوما:الاغنية وخاصة الوطنية مالهاش وقت أو زمن فهى تعيش جوانا وفى قلوبنا وفى الاجيال الجديدة، بنحبها لرقيها مش زى أغانى اليومين دول اسبوعين وتختفى، لكن للأسف ظلم الإعلام هذه الأغانى بإذاعتها مرة كل سنة.

الشاعر عبد الرحمن الابنودى

عبر عن الحب بأوسع معانيه فى أغانيه فقدم لنجاة الصغيرة عيون القلب، ولصباح "ساعات ساعات"، كما كتب لوردة الجزائرية "طبعا أحباب، زى انهاردة " اللتين قال انه كتبهما مهرا لزوجته نهال كمال قبل أن تغنيهما وردة، أما فايزة أحمد فقدم لها اجمل اغانيها "يامه القمرع الباب، مال على مال، مادام معايا" وغيرها.

الابنودى وعبد الحليم ومشوار طويل من الغناء

كتب الأبنودى أروع الأغنيات التي قدمت بصوت الراحل عبدالحليم حافظ، في أغنيات "عدى النهار"، و"أحلف بسماها وبترابها"، وأخرى رومانسية تضمنت طعم الفلكلور المصري، مثل "كل ما أقول التوبة"، و"أحضان الحبايب" في فيلم "أبي فوق الشجرة"، وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا في مشواري "العندليب والخال"، اللذبن كانا خير معبر عن الشارع المصري.

انتقاد أم كلثوم

انتقد عبد الرحمن الأبنودى سيدة الغناء أم كلثوم واستمر الخصام بينهما طويلا حيث كان دائم الهجوم عليها وكان ينتقد طول أغنياتها التي كانت تصل إلى ساعتين للأغنية الواحدة ويقول انه من الأفضل ان يقرأ كتابا بدلا من الاستماع إليها بل إنه رفض الكتابة لها.

انطلاقة محمد منير على يد الابنودى



وفى عام 1989 كانت انطلاقة عبد الرحمن الابنودى مع المطرب محمد منير الذى وصفه بقرموط النيل الشقى فكتب له أروع أغنياته بدأت مع ألبوم “الشيكولاتة” ثم ألبوم “حواديت، طعم البيوت" وغيرها.

يقول الابنودى عن أغانيه:"لولا عشقى للغناء منذ صغرى ماكتبت الأغانى، والغناء أساسه انى سمعت غناء قريتى كويس وأنا حقيقة مغرم وصاحب تجربة طويلة فى الأغنية القصصية وفى الموال القصصى، وحاولت أن أغير لهجتى الصعيدية كثيرا واتكلم بشياكة لكن سرعان ما يمد الصعيد يده ويأخذنى.

الشاعر عبد الرحمن الابنودى

قدم عبد الرحمن الابنودى خلال مشواره الأدبى اثنين وعشرين ديوانا منها: وجوه على الشط، الموت على الأسفلت، صمت الجرس، المشروع والممنوع، المد والجزر، الأحزان العادية، الارض والعيال، السيرة الهلالية، الاستعمار العربى، الرحمة، عماليات، أنا والناس، والمختارات وغيرها وغيرها، وكان ديوانه الأخير باسم "مربعات" الذى كتب مقدمته الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل قال فيها: لا يحتاج إلى من يقدمه للناس، لأنه حاضر أمامهم طلعة وطلة، وصوتا هادرا، وجاذبية مغناطيس يشد ما حوله، ولا يحتاج إلى من يحلل الإنسان فيه، فالخلاصة في شأن الأبنودي، أنه شراع على النيل جاء من صعيد مصر، مرتحلًا إلى الشمال، حاملًا معه خصب النهر العظيم، ينثره حيث يصل، ويحول الطمى بالفن إلى زهر وورد وإلى شوك أحيانا.

حوار شيء من الخوف

فى السينما كتب عبد الرحمن الأبنودى حوار وأغنيات فيلم "شيء من الخوف" للمخرج حسين كمال، و"الطوق والأسورة" لخيرى بشارة وكذلك فيلم “ البريء ” لعاطف الطيب

كما كتب العديد من المسلسلات التليفزيونية منها “النديم، ذئاب الجبل" وغيرها.

سيرة الحياة فى الايام الحلوة

سجل عبد الرحمن الابنودى الأبنودى فى كتاب بعنوان “أيامى الحلوة“ ذات الأجزاء الثلاثة بعضا من سيرة حياته، وبسبب ارائه السياسية سجن في عهد عبد الناصر ستة اشهر بسجن القلعة عام 1966، لاتهامه بانتمائه الى خليية شيوعية، ورغم ذلك كان يقول انه لولا عبد الناصر لما دخل المدارس وتعلم، وعارض السادات بسبب معاهدة الصلح مع إسرائيل، وخرج من السجن استجابة لشرط المفكر الفرنسي جان بول سارتر، فعندما تلقى سارتر دعوة للحضور إلى مصر اشترط أن يتم الإفراج عن سجناء الرأي والفكر، ليعود من جديد لأشعاره وكتبه ومشروعه مع عبد الحليم حافظ.

حصل الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام ٢٠٠١، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بها، كما فاز بجائزة محمود درويش للإبداع العربي لعام ٢٠١٤، وكانت آخر أعماله، هي قصيدة حملت عنوان "مرسال"، ووجهها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انتشار غلاء الأسعار وقتها.

آن الأوان يامصر آخر الأعمال

كان لـ عبد الرحمن الأبنودي رأى ضد جماعة الإخوان المسلمين الذين حكموا مصر اقل من عام يقول فيه: أن جماعة الإخوان لا ترى إلا اتباعها وأنصارها فقط هم المسلمون والباقى كفرة، لذلك الشعب كرههم وكره أي شخص ينتمى لهم وكره حكمهم الفاسد الظالم الذي عمل على تعيين أتباعه في جميع مناصب الدولة دون أي شروط لدرجة أنهم قاموا بتعيين حملة الدبلومات في مناصب قيادية، ولكن ثورة الشعب المصرى قضت على حكمهم حتى انه بمجرد رحيلهم كتب آخر قصائده " آن الأوان يامصر ".

الأبنودى ينعى نفسه

ونعى نفسه قبل وفاته قائلا: فاكر يامنة وفاكر الوش، اوعى تصدقها الدنيا غش في غش، اذا جاك الموت ياوليدى..موت على طول، اللى اتخطفوا فضلوا أحباب..صاحيين في القلب كإن محدش غاب، واللى ماتوا حتة حتة ونشفوا وهم حيين..حتى سلامو عليكو مش بتعدى بره الاعتاب.. بهذه الكلمات كان الخال عبد الرحمن الابنودى ينعى نفسه ينعى نفسه قبل رحيله بشهور.

الشاعر عبد الرحمن الابنودى واسرته