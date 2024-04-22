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أخبار مصر

الجيزة تتدخل لحل أزمة سير التوك توك عكس الاتجاه

ضبط تكاتك في حملة
ضبط تكاتك في حملة بالجيزة، فيتو

تلقت محافظة الجيزة شكاوي مواطني حي جنوب الجيزة عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك من وجود مخالفات لمركبات التوك توك من سير عكس الاتجاه وإعاقة حركة المارة والمركبات بشوارع ربيع الجيزى والمنيب والمحطة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة بالتعاون بين الجهات المعنيه لتحقيق الإنضباط بالشارع. 

وفي ذلك الاطار شنت محافظة الجيزة حملاتها من خلال حي جنوب الجيزة وإدارة المرور بالمناطق المشار اليها واسفرت عن ضبط والتحفظ علي  ٤٧ مركبة توك توك علي مدار يومين لإعاقتهم الحركة المرورية والسير عكس الإتجاه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بمتابعه من اللواء زكي سلام رئيس حي جنوب.

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