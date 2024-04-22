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اقتصاد

البورصة المصرية، خسائر قوية بحركة التداولات و73 ألف عملية بختام جلسة اليوم

مؤشرات البورصة، فيتو
مؤشرات البورصة، فيتو

البورصة المصرية، هبطت جميع مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024، بإجمالي 73 ألف عملية تداول بسوق الأوراق المالية.

وكشف خبراء سوق المال أن عطلا فنيا ضرب النظام الإلكتروني بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي صباح اليوم وهو الأمر الذي أدى إلى خسائر قوية في حركة تداولات اليوم بالبورصة المصرية.

حركة التداولات، فيتو 

حركة تداولات اليوم 

  • هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% عند مستوى 28.240.16 نقطة.
  • هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06%  عند مستوى 6.545.57 نقطة.
  • وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27%  عند مستوى 9.288.49 نقطة.
مؤشرات، فيتو 

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كواليس تداولات الأحد 21 أبريل 2024 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.934 تريليون جنيه، ليربح نحو 19 مليار جنيه. 

 مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09 %  عند مستوى 28642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03%  عند مستوى 35053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01%  عند مستوى 12214 نقطة.

 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72%  عند مستوى 6615 نقطة

 مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” 

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 9407 نقطة.

مؤشرات، فيتو 

تفاصيل تداولات ختام الأسبوع الماضي 

 وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.

 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقاط

 مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة.

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