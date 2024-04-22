زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تايوان
قالت إدارة الأرصاد الجوية بتايوان اليوم الإثنين، إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب مقاطعة هوالين شرق البلاد.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وهز الزلزال المباني في العاصمة تايبيه، بحسب وكالة رويترز، وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الزلزال كان على عمق 5.5 كيلومتر.
زلزال يتسبب بأضرار كبيرة في تايوان
وتعرضت تايوان لمئات الهزات الارتدادية بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة مدينة هوالين في وقت سابق من هذا الشهر، ما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة.
سلسلة زلازل تضرب تايوان
وفي مطلع هذا الشهر، ذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان، نقلًا عن مركز التصدي للكوارث، أن عدد القتلى جراء الزلزال الأخير وصل إلى 10 أشخاص، فيما أصيب 1106 آخرين بجروح.
ووفقا للإحصاءات، تحدث الهزات الأرضية في مقاطعة هوالين أكثر من المناطق الأخرى في الجزيرة، ففي فبراير 2018، أدى زلزال مدمر بلغت قوته 6.5 درجة إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 285 آخرين.
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