وزير الرياضة يتواصل مع رئيس بعثة الأهلي في الكونغو للاطمئنان

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى الكونغو؛ من أجل الإطمئنان علي البعثة، قبيل المباراة المرتقبة مع مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء لهم والفوز في المنافسات التي يخوضونها، معربًا عن ثقته في قدرة النادي الأهلي على تقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

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وأثنى الدكتور أشرف صبحي على جهود السفير هشام المقود سفير مصر في الكونغو ومسئولي السفارة المصرية؛ لتوفير الأجواء اللازمة للبعثة منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة مازيمبي

الأهلي، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب تى بي مازيمبي استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر غد السبت.

تواجد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومعه رامي ربيعة كابتن الفريق في المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي المقرر عقده ظهر اليوم الجمعة قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث كولر وكابتن الفريق عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين وكافة الأمور المتعلقة بها.

كما يعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويشهد الاجتماع الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين وكافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة.

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