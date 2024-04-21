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رياضة

فيوتشر يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للداخلية بالدوري (صور)

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

الدوري المصري، دخل فريق فيوتشر بقيادة تامر مصطفى معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا لمباراته القادمة أمام فريق الداخلية بالدوري الممتاز بعد الفوز الأخير علي فاركو.

واختتم فيوتشر تدريباته مساء اليوم قبل اختيار تامر مصطفي قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق يستمر حتي مواجهة الغد.

موعد مباراة فيوتشر والداخلية بالدوري 


ويلتقي فريقا فيوتشر والداخلية في السابعة مساء الإثنين القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز 

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته أمس الجمعة بالملعب الفرعي باستاد القاهرة بدون راحة بعد مباراته الخميس أمام فاركو بالدوري المصري الممتاز.

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وخاض لاعبو الفريق الأساسيون الذين خاضوا مباراة الأمس مرانا خفيفا اليوم وباقي اللاعبين أدوا تدريبات قوية كالعادة.

مباراة فيوتشر وفاركو

وفاز فريق نادي مودرن فيوتشر على نظيره فاركو، بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي. 

مباراة فيوتشر وفاركو

وافتتح مودرن فيوتشر التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بهدف أول عن طريق أحمد عاطف، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 36 نفذ مودرن فيوتشر ركلة ركنية وقابلها محمود رزق برأسية رائعة داخل شباك فاركو، لتصبح النتيجة 2-0.

 

 

ترتيب فيوتشر وفاركو بالدوري

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ8 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 13 هدفًا آخر.

بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.
ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.

إصابة لاعب الزمالك بالصليبي

فيما كشف عبد الله محمد لاعب فريق مودرن فيوتشر والمعار من نادي الزمالك عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفترة الحالية.

وكتب عبدالله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله قطع في الرباط الصليبي الأمامي".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر.

وكان عبدالله محمد انتقل إلى فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، بعد موافقة الزمالك، ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر للأبيض.

تصريحات رئيس نادي مودرن فيوتشر 

وأكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن واقعة إخفاء الكرات التي شهدتها مباراة القمة حدثت من الزمالك أمامهم في الكونفدرالية.

وقال دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «هذا الأمر لن يزيد أو يقلل من الأندية، لكنه يخرج اللاعبين عن تركيزهم ويتسبب في مشكلة كبيرة، يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولة عن الكرات بعيدا عن طرفي اللقاء».

وأكمل: «انتظر إيقاف الحكم حماده القلاوي مرة أخرى فهو عائد من فترة إيقاف، نحن في كارثة وحكم المباراة يتكبر أن يعود إلى تقنية الفيديو، نعاني من مشكلة في التحكيم».

وأضاف: «لم يصلنا اعتذار من الزمالك بعد تصريحات ناصر ماهر التي تجاوز فيها، العلاقات انقطعت بيننا وبينهم ولن نقبل برحيل أي لاعب إليهم مرة أخرى لحين الرد».

موعد مباراة فيوتشر والداخلية بالدوري المصري

فيوتشر يستأنف تدريباته بعد الفوز على فاركو بدون راحة (صور)

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