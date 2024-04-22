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رياضة

الدوري المصري، الداخلية يتقدم على فيوتشر بهدف في الشوط الأول

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

الدوري المصري، تقدم فريق الداخلية علي مودرن فيوتشر بهدف دون رد في الشوط الأول خلال لقاء الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري.

وأحرز هدف الداخلية فانوم الفريد في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

 

تشكيل فيوتشر أمام الداخلية

 

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية في بطولة الدوري المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، خالد رضا، محمود رزق، محمد ربيعة

وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، هشام عادل

هجوم: محمد زعلوك، أحمد عاطف

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد يحيى، باسم علي، طارق طه، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، غنام محمد، علي زعزع، كجالي درامي، علي ياسر

 

ترتيب فيوتشر بالدوري 

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 13 هدفًا آخر.

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وفى المقابل يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 10 نقاط، جمعها من 17 مباراة ولديه مباراة مؤجلة، وحقق الانتصار في مباراة وحيدة بجانب تعادله في 7 مباريات وتلقيه 9 هزائم.


مباراة فيوتشر وفاركو

وفاز فريق نادي مودرن فيوتشر على نظيره فاركو، بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي. 

 

مباراة فيوتشر وفاركو

وافتتح مودرن فيوتشر التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بهدف أول عن طريق أحمد عاطف، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 36 نفذ مودرن فيوتشر ركلة ركنية وقابلها محمود رزق برأسية رائعة داخل شباك فاركو، لتصبح النتيجة 2-0.

 

 

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الدوري المصري فيوتشر الداخلية فانوم الفريد تشكيل فيوتشر أمام الداخلية

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