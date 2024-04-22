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رياضة

تامر مصطفى يعلن تشكيل مودرن فيوتشر أمام الداخلية بالدوري المصري

تامر مصطفى، فيتو
تامر مصطفى، فيتو

الدوري المصري، أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية في بطولة الدوري المصري.

 

تشكيل فيوتشر أمام الداخلية

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، خالد رضا، محمود رزق، محمد ربيعة

وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، هشام عادل

هجوم: محمد زعلوك، أحمد عاطف

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد يحيى، باسم علي، طارق طه، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، غنام محمد، علي زعزع، كجالي درامي، علي ياسر

 

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الداخلية باستاد السلام، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويدخل فريق مودرن فيوتشر بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد نغمة الانتصارات في مباراة الجولة الماضية على فاركو بثنائية نظيفة، سجلها أحمد عاطف ومحمود رزق لاعبا الفريق.

 

ترتيب فيوتشر بالدوري 

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 13 هدفًا آخر.

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وفى المقابل يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 10 نقاط، جمعها من 17 مباراة ولديه مباراة مؤجلة، وحقق الانتصار في مباراة وحيدة بجانب تعادله في 7 مباريات وتلقيه 9 هزائم.


مباراة فيوتشر وفاركو

وفاز فريق نادي مودرن فيوتشر على نظيره فاركو، بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي. 

 

مباراة فيوتشر وفاركو

وافتتح مودرن فيوتشر التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بهدف أول عن طريق أحمد عاطف، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 36 نفذ مودرن فيوتشر ركلة ركنية وقابلها محمود رزق برأسية رائعة داخل شباك فاركو، لتصبح النتيجة 2-0.

 

إصابة لاعب الزمالك بالصليبي

فيما كشف عبد الله محمد لاعب فريق مودرن فيوتشر والمعار من نادي الزمالك عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفترة الحالية.

وكتب عبدالله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله قطع في الرباط الصليبي الأمامي".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر.

وكان عبدالله محمد انتقل إلى فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، بعد موافقة الزمالك، ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر للأبيض.

 

تصريحات رئيس نادي مودرن فيوتشر 

وأكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن واقعة إخفاء الكرات التي شهدتها مباراة القمة حدثت من الزمالك أمامهم في الكونفدرالية.

وقال دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «هذا الأمر لن يزيد أو يقلل من الأندية، لكنه يخرج اللاعبين عن تركيزهم ويتسبب في مشكلة كبيرة، يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولة عن الكرات بعيدا عن طرفي اللقاء».

وأكمل: «انتظر إيقاف الحكم حماده القلاوي مرة أخرى فهو عائد من فترة إيقاف، نحن في كارثة وحكم المباراة يتكبر أن يعود إلى تقنية الفيديو، نعاني من مشكلة في التحكيم».

وأضاف: «لم يصلنا اعتذار من الزمالك بعد تصريحات ناصر ماهر التي تجاوز فيها، العلاقات انقطعت بيننا وبينهم ولن نقبل برحيل أي لاعب إليهم مرة أخرى لحين الرد».

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