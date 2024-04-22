الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

مسئولون أمريكيون: إسرائيل لا تستطيع تدمير حماس لهذا السبب

أحد مقاتلي حركة حماس،
أحد مقاتلي حركة حماس، فيتو

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئولين أمريكيين قولهم، اليوم الإثنين، إن الأنفاق ستسمح لحركة حماس بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال بغزة.

وأضاف المسئولون، أن إسرائيل لم تدمر حماس ولا تستطيع، لكنها جعلت احتمال تكرار هجوم 7 أكتوبر بعيدا.

 

زيادة أعداد القتلى في حالة غزو رفح

وتابع المسئولون أن إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح، وهذا سيزيد عدد الشهداء في غزة أكثر، و السبيل الوحيد لحمل إسرائيل على وقف عملية رفح هو صفقة لإطلاق سراح الرهائن، وذلك علي حد قولهم.

 

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وذكر المسئولون الأمريكيون أنه من المرجح أن تظل حماس قوية في غزة عندما ينتهي القتال، وعلى إسرائيل إعلان النصر على حماس والتحول لقتال مختلف يستهدف كبار قادتها.

 

خطة إسرائيل لغزو رفح

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الإثنين، عن خطة جيش الاحتلال لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة، حيث تستعد قوات الاحتلال لإجلاء المدنيين من رفح، وفقا لمصادر إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين مطلعين على الخطط الإسرائيلية قولهم إن العملية ستستمر 6 أسابيع، أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية ستتضمن إجلاء المدنيين.

وبحسب ما ورد ستشمل عملية الإخلاء نقل المدنيين إلى مدينة خان يونس القريبة، من بين مناطق أخرى، وإقامة ملاجئ بالخيام والمرافق الغذائية والطبية.

بعد ذلك، سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحريك قواته تدريجيًا إلى رفح واستهداف “المناطق التي تعتقد إسرائيل أن قادة ومقاتلي حماس يختبئون فيها”، كما يقول المسئولون.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يزعم جيش الاحتلال انتشار 4 من كتائب حركة حماس الـ 24 في مدينة رفح.

 

رفح آخر معقل للمدنيين في القطاع

الجدير بالذكر أن رفح تعد  آخر معقل للمدنيين  في القطاع بعد أن دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط القطاع الفلسطيني.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون، إن القتال في رفح من المتوقع أن يستمر6 أسابيع على الأقل، بحسب التقرير، على الرغم من أن التوقيت "لا يزال غير مؤكد".

ويضيف مسؤول أمني إسرائيلي في التقرير، أن الجيش الإسرائيلي “سيكون لديه خطة عملياتية محكمة للغاية لأنها معقدة للغاية هناك”.

 

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نيويورك تايمز إسرائيل رفح حماس غزة

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