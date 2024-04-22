الإثنين 22 أبريل 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من حركة حماس على نقل مقرها خارج قطر

قيادات حركة حماس،
قيادات حركة حماس، فيتو

علقت حركة حماس على ما تم تداوله بشأن مطالبة قطر لها بنقل مقرها من الدوحة، قائلة إن كل ما تردد عن ذلك عار من الصحة وأنه ليس صحيحا أن قطر طلبت ذلك.

وقال المتحدث باسم الحركة محمد نزال في مقابلة مع العربية/الحدث إن قطر لم تطلب منهم الخروج مشيرأً إلى أن ما يتم تداوله محاولات للضغط عليها.

تزايد الضغوط على الدوحة


وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت يوم السبت أن القيادة السياسية لحركة حماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر، وذلك مع تزايد ضغوط أعضاء الكونجرس الأمريكي على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها بين إسرائيل والحركة. فيما أشار وسيط عربي في المفاوضات للصحيفة إلى احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل.

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ونقلت الصحيفة عن مسئولين عرب قولهم إن الحركة تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما.

كما أشارت إلى أن مغادرة حماس قطر يمكن أن تحبط المحادثات الحساسة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح عشرات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، كما أنه قد يجعل من الصعب على إسرائيل والولايات المتحدة نقل رسائل إلى الحركة التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية.

توقفت المحادثات


وقال وسيط عربي مطلع للصحيفة: "توقفت المحادثات بالفعل مرة أخرى مع عدم وجود إشارات أو احتمالات تذكر لاستئنافها في أي وقت قريب، كما أن انعدام الثقة يتزايد بين حماس والمفاوضين".

وأشارت إلى أن وسطاء من مصر وقطر مارسوا في الأسابيع الأخيرة ضغوطا على ممثلي حماس لحمل الحركة على تخفيف شروطها في المفاوضات، وأن قادة الحركة تلقوا في بعض الأحيان تهديدات بالطرد إذا لم توافق على صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

صحيفة أمريكية: القيادة السياسية لحماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر

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