الإثنين 22 أبريل 2024
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خارج الحدود

تحقيق واسع النطاق للأمم المتحدة: الأونروا لديها إجراءات قوية لدعم مبدأ الحياد

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

قالت الأمم المتحدة ، اليوم الإثنين، وفي تحقيق مستقل، بخصوص "الأونروا" إن دولة الاحتلال لم تعرب أبدًا عن قلقها بشأن أي شخص مدرج في قوائم الموظفين التي تتلقاها سنويًا منذ عام 2011.

وأجرت الأمم المتحدة التحقيق بعد أن زعمت إسرائيل أن العشرات من موظفي وكالة الأونروا قد شاركوا، في هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي.

 

الأونروا لديها لديها أجراءات قوية تدعم مبدأ الحياد

وفي تقرير واسع النطاق مكون من 48 صفحة صدر اليوم الاثنين، قالت اللجنة المستقلة إن الأونروا لديها إجراءات "قوية" لدعم مبدأ الحياد التابع للأمم المتحدة، لكنها أشارت إلى ثغرات صغيرة في التنفيذ، بما في ذلك تعبير الموظفين علنًا عن الآراء السياسية الخاصة بهم.

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خطة إسرائيل لتفكيك الأونروا

 وفي مطلع هذا الشهر، قدمت إسرائيل للأمم المتحدة اقتراحا بتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية، ونقل موظفيها إلى وكالة بديلة لتوصيل كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى غزة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية،  نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات فإن الاقتراح قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة الذين أحالوه إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش السبت الماضي.

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الأمم المتحدة إسرائيل الأونروا هرتسي هاليفي طوفان الأقصى غزة

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