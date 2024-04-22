إطلاق نحو 35 صاروخا من جنوبي لبنان تجاه دولة الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، رصد إطلاق نحو 35 صاروخا من جنوبي لبنان تجاه مناطق بالجليل الأعلى، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة "8103"

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، مقتل الرائد دور زيمل، متأثرا بجراحه إثر إصابته الأسبوع الماضي في هجوم لطائرة مسيرة أطلقها حزب الله على عرب العرامشة في الشمال.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الرائد دور زيمل أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الجليل في نهاريا منذ 5 أيام.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرائد القتيل نائب قائد سرية في الكتيبة "8103".

وأسفر قصف حزب الله اللبناني يوم الأربعاء 17 أبريل لمنطقة عرب العرامشة على الحدود مع إسرائيل عن إصابة 18 شخصا بينهم 14 جنديا إسرائيليا وصفت حالة عدد منهم ببالغة الخطورة.

عرب العرامشة بشمال إسرائيل

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ستة جنود بجروح بالغة الخطورة في حين أصيب اثنان بجروح متوسطة وستة آخرون بجروح طفيفة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن حزب الله تمكن من جمع معلومات استخباراتية عن انتشار القوات في المنطقة الحدودية ونجح باستهداف موقعين في عرب العرامشة تواجد فيهما جنود احتياط بواسطة صاروخين مضادين للمدرعات، وأتبعهما بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا فرق الإنقاذ فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضهما.

جدير بالذكر أن حزب الله نشر مشاهد من عملية استهداف مقر مستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في الجيش الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمال إسرائيل.