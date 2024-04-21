مقتل نائب قائد سرية إسرائيلية إثر إصابته بجروح في هجوم لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مقتل الرائد دور زيمل، متأثرا بجراحه إثر إصابته الأسبوع الماضي في هجوم لطائرة مسيرة أطلقها حزب الله على عرب العرامشة في الشمال.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الرائد دور زيمل أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الجليل في نهاريا منذ 5 أيام.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرائد القتيل نائب قائد سرية في الكتيبة "8103".

نائب قائد سرية في الكتيبة "8103"

وأسفر قصف حزب الله اللبناني يوم الأربعاء 17 أبريل لمنطقة عرب العرامشة على الحدود مع إسرائيل عن إصابة 18 شخصا بينهم 14 جنديا إسرائيليا وصفت حالة عدد منهم ببالغة الخطورة.

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وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ستة جنود بجروح بالغة الخطورة في حين أصيب اثنان بجروح متوسطة وستة آخرون بجروح طفيفة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن حزب الله تمكن من جمع معلومات استخباراتية عن انتشار القوات في المنطقة الحدودية ونجح باستهداف موقعين في عرب العرامشة تواجد فيهما جنود احتياط بواسطة صاروخين مضادين للمدرعات، وأتبعهما بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا فرق الإنقاذ فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضهما.

عرب العرامشة بشمال إسرائيل

جدير بالذكر أن حزب الله نشر مشاهد من عملية استهداف مقر مستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في الجيش الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمال إسرائيل.