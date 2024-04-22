حملة أمنية تضبط 85 عاطلا بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة البيضاء بالمنتزه
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة استهدفت عددا من المناطق بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية لضبط حائزى المواد المخدرة والقائمين على ترويجها.
حملة أمنية تضبط 85 عاطلا بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة البيضاء بالمنتزه
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 80 قضية بإجمالى 85 متهما، وبحوزتهم 1.2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 700 قرص مخدر – 20 قطعة سلاح أبيض.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
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