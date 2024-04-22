قررت النيابة العامة، حبس سائق المنتزة لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.

كان قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، ألقى القبض على سائق بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادي.

تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام سائق له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المتنزه بالإسكندرية؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادي.

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تقليد الأختام الحكومية.. ضبط سائق لتزوير المحررات الرسمية فى الإسكندرية



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه. وبحوزته «لاب توب "يحتوي على نماذج محررات رسمية"- طابعة - 3 براويز خشبية تستخدم في وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق، عليها 11 نموذجا لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات و3 نماذج أكلشيه خاصين ببعض الجهات - 8 توكيلات مقلدة عن طريق الاصطناع الكامل - 9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلشيه خاصين ببعض الجهات».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.