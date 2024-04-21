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رياضة

الغندور: جوميز أخطأ بالبدء بموتيابا وشيكابالا معًا في التشكيل الأساسي أمام دريمز

جوميز, فيتو
جوميز, فيتو

الكونفدرالية، انتقد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق تشكيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض في مباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أخطأ بالبدء بموتيابا وشيكابالا معًا في التشكيل الأساسي أمام دريمز الغاني".

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وتابع الغندور: "الزمالك عانى من غيابات مؤثرة أمام دريمز  الغاني وكنت أتمنى مشاركة سيد نيمار في مركز الظهير الأيمن".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الاثنين عقب خوض مباراة دريمز ‏الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباتته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام بطل غانا، والمقرر له يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28  أبريل الجاري.

 

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

أول تعليق من جوميز بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه كان بعيدًا عن النتيجة التي كان يريد تحقيقها في مباراة دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" هناك سببان لعدم الفوز في لقاء اليوم،  الأول هو أن الفريق في الشوط الأول لم ينفذ طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الأمثل، والسبب الثاني أن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت للفريق في الشوط الثاني".

وتابع جوميز:" حاليا نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في غانا، ولابد من بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

وأضاف المدير الفني:" بالطبع كنت أتمنى أن يكون الفريق مكتملا بتواجد أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وأحمد فتوح، ولكننا سبق وحققنا الفوز على الأهلي بدون "زيزو" بعدما تعرض للإصابة، ولكن الفريق حقق الفوز في القمة لأن الفريق بذل قصارى جهده".

وقال جوميز: "مباراة العودة ستكون مختلفة من الناحية التكتيكية لأن المنافس لن يخوض مباراة دفاعية مثل لقاء اليوم، وعلينا أن نسجل في لقاء الإياب ونحسم التأهل من غانا، وسنسعى للتعود على الأجواء في غانا وأرضية الملعب التي ستكون مختلفة".

وتابع قائلًا: "الزمالك لم يلعب بثلاثة مهاجمين منذ بداية الشوط الثاني، ولعبنا بطريقة مختلفة وأهدرنا العديد من الفرص للتسجيل خاصة في الشوط الثاني للمباراة".

وقال المدير الفني: "طبيب الفريق سيحدد إمكانية مشاركة اللاعبين المصابين في التدريبات المقبلة من عدمه، وأتمنى أن نستعيد خدماتهم سريعا".

وتابع: "المشكلة الكبيرة التي ستواجه الزمالك في مباراة العودة هي نجيلة ملعب اللقاء الذي سيستضيف المباراة".

جوميز يحقق التعادل الثالث مع الزمالك بعد مباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية

أول قرار من جوميز بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

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