مدرب دريمز يعلق على إلغاء لقاء نهضة بركان واتحاد العاصمة وفرص الزمالك

الكونفدرالية، أكد عبد الكريم زيتو، المدير الفني لفريق دريمز الغاني، أنه كان يريد الفوز أو التعادل ضد الزمالك.

وقال زيتو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك يحاول دائما الهجوم من خلال الأطراف لكننا منعناهم".

وأشار: "عودة زيزو ستكون إضافة للزمالك بالطبع، وفي حالة لعبه سنحاول الحد من خطورته والسيطرة عليه".

وأتم ضاحكا: "علمت أن مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة ألغيت، أرى أنه يمكننا اعتبار الفائز من مباراة الزمالك ودريمز هو الفائز بالبطولة".

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وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا بشأن إلغاء مباراة اتحاد العاصمة الجزائري مع نهضة بركان المغربي الذي كان من المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد، فى ذهاب نصف كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 جويلية فى العاصمة الجزائرية.

وقال الكاف: “لم تقَم مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، المقرر إجراؤها يوم الأحد 21 أبريل 2024 في الجزائر العاصمة، بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان، وسيتم عرض الأمر على الجهات المختصة”.

ويعتذر الكاف للرعاة وشركاء البث التلفزيوني والمؤيدين عن الإزعاج الذي تسبب فيه إلغاء اللقاء.

إلغاء مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في الكونفدرالية بسبب أزمة القمصان

وأعلنت تقارير إعلامية، إلغاء مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، التي كان من المفترض أن تقام الأحد في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، على ملعب 5 جويلية 1962.

وأعلن مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس في الجزائر من ملعب اللقاء أن المباراة لن تلعب في موعدها المحدد سلفًا.

واندلعت أزمة عنيفة منذ أيام بسبب قمصان فريق نهضة بركان، إذ رفضت السلطات الجزائرية دخول حقائب بعثة الفريق المغربي بداعي تضمنها قمصان الفريق الذي يحمل خريطة صحاري المغرب والتي تشهد نزاعًا سياسيًا.

واستمرت الأزمة برفض الاتحاد الجزائري ارتداء نهضة بركان هذا القميص، فيما أصر النادي المغربي على خوض اللقاء به استكمالًا لما بدأه منذ انطلاق هذه النسخة.

وقرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري صنع قمصان جديدة لفريق نهضة بركان لا تتضمن وجود الخريطة محل النزاع، إلا أن مراقب المباراة رفض قبولها على اعتبار عدم التصديق عليها من قبل كاف.

يذكر أن المتأهل من تلك المواجهة سيصطدم بالفائز من موقعة الزمالك ودريمز الغاني التي انتهت مواجهة الذهاب بها بالتعادل السلبي في نهائي الكونفدرالية.

السلطات الجزائرية تمنع بعثة نهضة بركان من دخول أراضيها



وكانت السلطات الجزائرية، قد منعت بعثة فريق نهضة بركان من مغادرة مطار الهواري بومدين في العاصمة الجزائر، ودخول أراضيها، بعد وصولهم، بسبب خريطة المملكة المغربية الموجودة على قمصان الفريق البرتقالي.

وغادرت بعثة فريق نهضة بركان لكرة القدم، صباح الجمعة الماضي، إلى الجزائر من مطار وجدة أنكاد في اتجاه مطار بومدين بالعاصمة الجزائرية، استعدادا لخوض مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق اتحاد اتحاد العاصمة.