كاف يرد على تقارير إلغاء الكونفدرالية

علّق لوكاس سبتمبر مدير إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على أنباء إلغاء بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل 2024.

ورد سبتمبر على منشور أحد الصفحات التي تتابع أخبار الكرة الأفريقية، حيث قالت إن الصخب الذي حدث هذا الأسبوع حول أنباء إلغاء بطولة الكونفدرالية، سيجعل من المستحيل التخلص من البطولة، وسيجبر كاف على الابتكار بشكل صحيح.

ومن جانبه قال سبتمبر ردًا على المنشور، لماذا ننشر الأكاذيب؟، لم يكن هناك أي نقاش حول مستقبل البطولة، لذلك لا يوجد قرار بشأن كأس الكونفدرالية.

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وكانت بعض التقارير الصحفية، قد ذكرت أن الاتحاد الأفريقي يدرس في الوقت الحالي إقامة نسخة جديدة من بطولة الدوري الأفريقي في الموسم المقبل.

بينما قالت القناة الرياضية المغربية، إن كاف لا ينوي إقامة نسخة جديدة من الدوري الأفريقي في 2024.

وكان الاتحاد الأفريقي، قد أقام النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي في الموسم الحالي بمشاركة 8 أندية. وتوج صنداونز الجنوب أفريقي بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى على حساب الوداد المغربي.

وعلى صعيد الكونفدرالية يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع دريمز الغاني يوم الأحد المقبل الموافق يوم 21 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

ومن المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز الغاني.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

مشوار جوميز مع الزمالك

خاض جوزيه جوميز 9 مباريات رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و3 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراتين.

تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي اخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.