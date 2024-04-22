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حوادث

انتشال جثة غريق فى نهر النيل بحلوان

انتشال جثة شخص غريق
انتشال جثة شخص غريق فى نهر النيل بحلوان

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من انتشال جثة شخص غريق فى نهر النيل بحلوان.

 

انتشال جثة شخص غريق فى نهر النيل بحلوان


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود غريق فى  نهر النيل بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة ونقلها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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غريق فى نهر النيل حلوان قوات الإنقاذ النهرى مديرية أمن القاهرة منطقة حلوان نهر النيل بحلوان

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