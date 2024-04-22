يصيب أكثر من 67% من الأشخاص، أعراض وأسباب مرض الهربس

تحدث الإصابة بمرض الهربس نتيجة العدوى بفيروس الهربس البسيط (HSV)، ويسبب تقرحات أو بثور في الفم أو الأعضاء التناسلية أو حولها، إلى جانب أعراض أخرى.

ويوجد نوعان من فيروس الهربس البسيط:

الهربس، فيتو

ويسبب فيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1) الهربس الفموي، والذي يؤثر عادةً على الفم والجلد المحيط به ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على المنطقة التناسلية وفقًا لموقع "Medical news today" الطبي.

وعادةً ما يسبب فيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2) الهربس التناسلي، وعادةً ما ينتقل عن طريق العلاقة الحميمة.

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ولا يوجد علاج للهربس، لكن العلاج يمكن أن يساعد في التحكم في الأعراض وتقليل احتمالية تكرار تفشي المرض وانتقاله إلى أشخاص أخرون.

الهربس هو فيروس شائع، حيث يصاب حوالي 67% من الأشخاص تحت سن 50 عامًا على مستوى العالم بعدوى فيروس الهربس البسيط من النوع 1، و13% تحت سن 50 عامًا مصابون بعدوى فيروس الهربس البسيط من النوع 2.

ما هو الهربس التناسلي؟

الهربس التناسلي هو عدوى شائعة تنتقل عن طريق العلاقة الحميمة، حيث تتطور ما يقرب من 572000 حالة عدوى جديدة كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ومع ذلك، قد لا يعاني الشخص المصاب بالهربس التناسلي من أعراض أو قد تظهر عليه أعراض خفيفة فقط، وقد لا يعرف معظم الناس أنهم يمتلكونها، حوالي 87.4% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و49 عامًا والذين يعانون من الهربس التناسلي ليس لديهم تشخيص سريري.

الأعراض المميزة للهربس التناسلي هي آفات صغيرة متقرحة، تسمى أيضًا القروح الباردة عندما تكون على الوجه، وعادة ما توجد حول الأعضاء التناسلية أو المستقيم أو الفم، وتنفجر البثور المملوءة بالسوائل ثم تتحول إلى تقرحات صغيرة مؤلمة يمكن أن تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد أن تنفتح.

في بعض الأحيان، خاصة مع أول ظهور لمرض الهربس التناسلي، يمكن أن يعاني الأشخاص من أعراض إضافية تؤثر على الجسم بالكامل، مثل:

حمى

صداع

آلام الجسم

تورم العقد الليمفاوية

تبول مؤلم

التهاب العين

بعد أن يصاب الشخص بتفشي أولي للهربس التناسلي، فمن المرجح أن يكون لديه المزيد لأن الهربس لا يختفي تمامًا، وتكون حالات تفشي الهربس اللاحقة أخف بشكل عام من الأولى.

يحدث الهربس التناسلي في المقام الأول بسبب فيروس HSV-2 ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب فيروس HSV-1.

وعادة ما تنتشر عدوى HSV-2 فقط عن طريق العلاقة الحميمة مع شخص مصاب بعدوى HSV-2 التناسلية.

لا يمكن لفيروس الهربس التناسلي أن ينتشر من خلال الاتصال العام بالأشياء، مثل المراحيض أو مقابض الأبواب أو المناشف.

ما هو الهربس الفموي؟

يحدث الهربس الفموي بسبب فيروس HSV-1، على الرغم من أنه من الممكن أيضًا الإصابة بعدوى HSV-2 حول الفم.

وقد يشعر الشخص المصاب بتفشي الهربس الفموي في البداية بالحكة أو الوخز حول الفم أو الشفتين أو اللسان، وفي وقت لاحق قد تظهر قروح باردة أو بثور صغيرة في هذه المناطق أو في أي مكان على الجلد.

بعد ما يقرب من أربعة إلى ستة أيام من بدء تسرب قروح البرد، تبدأ في الشفاء من خلال تكوين قشرة، ويمكن أن يستمر تفشي الهربس الفموي لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وهو ما قد يكون أقصر من أسبوعين إلى ستة أسابيع من تفشي الهربس التناسلي.

أعراض الهربس

قد يعاني الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الهربس في البداية من وخز أو حكة أو حرقان، ثم يلاحظون تقرحات أو بثور تتشكل حول الفم أو الأعضاء التناسلية.

وتميل الأعراض إلى الظهور بعد 2-20 يومًا من التعرض للفيروس.

أعراض الهربس الفموي

يتسبب الهربس الفموي في ظهور بثور، تسمى أحيانًا قروح الحمى أو القروح الباردة، داخل الشفاه والفم أو حولهما.

في بعض الأحيان تتشكل هذه البثور في مكان آخر على الوجه أو اللسان، ونادرًا ما تتشكل في مناطق أخرى من الجلد.

عادة ما تستمر القروح لمدة 2-3 أسابيع في كل مرة قبل أن تشفى.

أعراض الهربس التناسلي

تميل هذه القروح إلى الظهور على وداخل الأعضاء التناسلية لكل من الرجال والنساء، ويمكن أن تتشكل في مناطق أخرى من الجلد كذلك.

يمكن أن يسبب الهربس أيضًا ألمًا عند التبول وتغيرات في الإفرازات المهبلية.

في المرة الأولى التي يصاب فيها الشخص بالقروح، قد تستمر من 2 إلى 6 أسابيع قبل أن تشفى.

بعد فترة وجيزة من هذا التفشي الأولي، قد تتكرر الأعراض بشكل متكرر، وبمرور الوقت قد تحدث حالات تفشي المرض بشكل أقل وعادةً ما تصبح الأعراض أقل حدة.

الهربس الفموي، فيتو

أعراض الحلقة الأولية

تحدث هذه عندما يصاب الشخص بالعدوى لأول مرة.

إلى جانب القروح أو البثور، قد يسبب الهربس ما يلي:

الألم والحكة

تورم العقد الليمفاوية

حمى

التعب والشعور العام بالتوعك

في معظم الحالات، تشفى الآفات دون ترك ندبات طويلة الأمد.

الأعراض المتكررة

الأعراض التي تظهر مرة أخرى تشبه الأعراض الأولية، ومع ذلك فإنها تميل إلى أن تكون أقل حدة وتستمر لفترات أقصر.

تشير الأبحاث إلى أن حوالي 33% من الأشخاص المصابين بالهربس الفموي و50% من المصابين بالهربس التناسلي يعانون من أعراض متكررة.

خلال كل تكرار، تميل أعراض الهربس الفموي إلى الاستمرار لمدة 8-10 أيام، وفقًا لجمعية الصحة الجنسية الأمريكية.

وتستمر أعراض تكرار الهربس التناسلي أيضًا لمدة 8-10 أيام، وسيكون هناك تقرحات أقل مما كانت عليه في المراحل الأولية

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